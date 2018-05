Divos koncertos, 11. maijā Lielajā ģildē un 12. maijā Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis", kamerorķestris diriģenta Normunda Šnē vadībā piedāvās daudzveidīgu koncertprogrammu, kurā skanēs gan "simfonijas tēvs" Jozefs Haidns, gan vācu romantiķis Rihards Štrauss, gan 20. gadsimta muzikālais tīrradnis – austriešu komponists HK Grūbers un britu akadēmiskās mūzikas centrālā figūra – Bendžamins Britens.

Konceta īpašais viesis būs franču mežradznieks Ervē Žulēns (1966), kuru prominentais franču mūzikas žurnāls "Le Monde de la Musique" raksturojis kā "leģendāro mežradznieku Denisa Breina un Barija Takvela sekotāju", savā mūziķa portfolio ierakstījis ne vienu vien hrestomātisku mežraga repertuāra darbu. To vidū minami Jozefa Haidna, Kamila Sensānsa, Riharda Štrausa, Bendžamina Britena Mežraga koncerti. Savukārt mūslaiku skaņraži savus opusus nereti velta tieši Žulēnam, ņemot vērā viņa nopietno interesi par mūsdienu mūziku. To apliecina arī 20. gadsimta klasiķis Ģērģs Ligeti, kurš Žulēnu pasludinājis par izcilāko sava Trio mežragam, vijolei un klavierēm interpretu.

No 1987. līdz 1997. gadam Ervē Žulēns darbojies Francijas radio filharmoniskajā orķestrī. "Orchestre de Paris" ietvaros sadarbojies ar tādiem pasaulslaveniem diriģentiem kā Leonards Bernsteins, Zubins Mehta, Daniels Barenboims, Pjērs Bulēzs, Seidži Ozava, Kurts Mazurs, Rikardo Muti, Bernards Haitinks, Klaudio Abado, u. c. Ārpus dzimtās Francijas Žulēns kā viessolists uztājies kopā ar Ņujorkas Filharmonisko orķestri, Berlīnes filharmoniķiem un Karalisko "Concertgebouw" orķestri. Līdztekus muzicēšanai Žulēns pievērsies arī pedagoģiskajam darbam: no 1994. Līdz 1998. gadam viņš bijis Parīzes konservatorijas profesors, kā arī sniedzis meistarklases daudzviet Eiropā un ārpus tās robežām. Nozīmīga vieta Ervē Žulēna radošajā darbībā ir kamermūzikai. Viņa skatuves partneru vidū minami ir tādi nozīmīgi vārdi kā Pinkass Cukermans, Boriss Berezovskis, Vadims Repins, Šlomo Mincs, Jurijs Bašmets, Natālija Gūtmane un Gidons Krēmers.

Biļetes uz sezonas noslēguma koncertiem nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.