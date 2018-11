Koncertā skanēs Ludviga van Bēthovena Astotā simfonija, Igora Stravinska "Koncertdejas" un zviedru mūsdienu komponista Rolfa Martinsona "Concert Fantastique".

"Spītējot nenovēršamajai novembra melanholijai, kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" klausītājiem piedāvā iedarbīgu tumsas pārdzīvošanas stratēģiju – dzīvespriecīgu mūziku ar viegliem dejas elementiem. Lielā mērā pateicību par šādu taktiku varam izteikt britu jaunākās paaudzes diriģentam Džonatanam Bermanam, kura vīzija par aizraujošu koncertprogrammu sakņojas viņa smalkajā erudīcijā un jaunatklāsmes priekā. Lielās ģildes klausītājiem būs iespēja novērtēt Bermana radošo interešu daudzpusību, kas tik atbilstīgi "Sinfonietta Rīga" rokrakstam. Te iemirdzēsies klasicisma ģēnija Bēthovena muzikālā pravieša gars, te draiski vizuļos Stravinska graciozās baleta nimfas, te kā spoža gaisma uzplaiksnīs 21. gadsimta toņkārtas liberālās Skandināvijas tiešumā Martinsona klarnetes koncertā," raksta "Simfonietta Rīga" pārstāvji.

Prestižās "Kempinski Young Artist" programmas 2014. gada laureāts Džonatans Bermans savā neilgajā diriģenta karjerā ir paguvis stāties pie daudzu orķestru diriģenta pults. Viņš ir gaidīts viesis ne vien dzimtajā Lielbritānijā, bet arī Eiropā un citviet pasaulē. Bermana vadībā ir muzicējuši Birmingemas Simfoniskais orķestris, Roterdamas filharmoniskais orķestris, Londonas filharmoniskais orķestris, BBC simfoniskais orķestris, Turku filharmoniķi, Bāzeles Sinfonietta, Lietuvas Nacionālais simfoniskais orķestris, Tangvudas festivāla orķestris, "Britten Sinfonia", Hāgenas simfoniskais orķestris, "Southbank Sinfonia", Honkongas kamerorķestris, Dublinas RTÉ Nacionālais simfoniskais orķestris un Aldeburgas Festivāla orķestris.

Džonatans Bermans ir arī viens no aktīvākajiem savas paaudzes komponistu daiļrades popularizētājiem. Viņa draugu un kolēģu vidū minami tādi vārdi kā Olivers Knusens, Aleksandrs Gērs, Harisons Bērtvistls, Maksvels Deivīss, Džordžs Bendžamins, Džulians Andersons, Džons Harbisons, Maikls Gandolfi, Marks Entonijs Tērnidžs, Gunters Šullers, Čārlzs Vuorinens. Bermans sadarbojas ar Londonas Sinfonietta, Birmingemas Laikmetīgās mūzikas grupu, "New European Ensemble", "Ensemble Modern", "KNM Berlin", "The Ligeti Academy", "Britten Pears Ensemble" un "Crash Ensemble Dublin". 2014. gadā Bermans debitēja BBC Promenādē, kopā ar Londonas Sinfonietta piedaloties Maksvela Deivīsa autorkoncertā, bet 2016. gadā jaunais britu diriģents kopā ar savu kolēģi Oliveru Knusenu BBC Promenādē stājās pie BBC Simfoniskā orķestra diriģenta pults. Londonas Vigmora zālē Bermans debitēja 2015. gadā kopā ar Birmingemas Laikmetīgās mūzikas grupu un 2016. gadā ar "Ensemble Modern", ar kuriem iepriekš bija debitējis arī Frankfurtes "Alte Oper".

Līdztekus koncerzāļu skatuvēm, nozīmīgu vietu Džonata Bermana radošajā karjerā ieņem arī operu uzvedumi. Jau astoņpadsmit gadu vecumā jaunais talants nonāca pie leģendārā diriģenta Antonio Papano, kad tas strādāja pie iestudējuma Londonas Karaliskajā operā. Kopš debijas operžanrā Bermana repertuārā skaitāmi jau vairāk kā trīsdesmit iestudējumu, to vidū Mocarta, Pučini, Verdi, Musorgska, Debisī, Pulenka, Britena un mūsdienu komponistu operdarbi.

Par vienu no spilgtākajām Džonata Bermana radošā talanta iezīmēm tiek uzskatīta viņa erudītā un smalki izkoptā koncertprogrammu sastādīšanas prasme. Cita starpā Džonatans Bermans ir autors Londonas "Southbank Centre" koncertsērijas "Changing Britain" koncertprogrammām, ko britu prese savulaik nodēvēja par "pēdējās desmitgades visaizraujošākajiem koncertiem".