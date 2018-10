Nacionālā ierakstu kompānija "Skani" izdevusi jau divdesmito mūzikas ierakstu albumu un 19. oktobrī pie klausītājiem 80 pasaules valstīs kā CD tā digitālos mūzikas formātos nonāk izcilā Alfrēda Kalniņa klaviermūzikas albums, kuru ieskaņojis pianists Toms Ostrovskis un kas tapis sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.

JVLMA docents pianists Toms Ostrovskis tajā ieskaņojis reti dzirdētus izcilā klasiķa klavierdarbus – Septiņas poēmas, Septiņus skaņdarbus, Četrus kapričeto un Trīs gabaliņus albumam "Jaunībai".

"Albuma centrālie skaņdarbi tapuši sarežģītā laikā. Latvija karadarbības rezultātā zaudē pusi iedzīvotāju, vairākus gadus dzimtenes smilgas asinīm slaka tūkstoši latviešu. krievu, vācu, latviešu frontes uz mazās Latvijas saduras, sveši kungi bez žēlastības min Latvijas zemi, taču Alfrēds Kalniņš gan dzimtenē, gan trimdā saglabā izteikti latvisku izteiksmes veidu. Iedvesmojoties no dažādām kultūrām, viņš tomēr nezaudē dzimtās saknes. Šādu personību radītas kultūras vērtības glabājamas un godājamas vēl simtu gadu!" tā skaidro Toms Ostrovskis.

Zīmīgi, ka tieši albumā iekļautā skaņdarba "Septiņas poēmas" pirmatskaņojumi notika tieši simts gadus atpakaļ, 1918. gada oktobrī.

"Ļoti priecājos par šo nu jau divdesmito "Skani" albumu, kas nāk klajā, kopš ierakstu kompānijas dibināšanas 2014. gadā. "Skani" katalogā esam spējuši apkopot patiešām izcilas Latvijas klasiskās mūzikas pērles no kora klasikas līdz jaunākajām tendencēm instrumentālajā mūzikā, no kamermūzikas un klaviermūzikas smalkumiem līdz patiešām vērienīgiem simfoniskiem darbiem. Īpašs prieks, ka par šiem ieskaņojumiem Latvijas mūziķi saņēmuši arī ļoti atzinīgu starptautisku kritiķu novērtējumu, kā piemēram "Gramophone", "Financial Times" un "Guardian" publikācijās", norāda Egīls Šēfers, SKANI izpildproducents.

Līdz šā gada beigām "Skani" izdos vēl vienu albumu, kas top sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri, bet nākamajā gadā izdevēji plāno laist klajā vēl septiņus jaunus albumus visā pasaulē.

"Skani" ir vienīgā mūzikas izdevniecība Latvijā ar plašu starptautisku izplatītāju tīklu. Pateicoties sadarbībai ar partneriem ASV, Nīderlandē un Lielbritānijā, "Skani" izdotie latviešu mūzikas CD nonāk tirdzniecībā 80 pasaules valstīs, kā arī visās digitālās mūzikas platformās. Pērn "Skani" albumi sasniedza 35 000 lausītāju lielu auditoriju, šogad šis skaits pārsniegs 40 000. "Skani" ir Latvijas Mūzikas Informācijas centra zīmols, kas darbojas pateicoties VKKF un Kultūras Ministrijas atbalstam.