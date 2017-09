Nepieradinātās mūzikas festivāla "Skaņu mežs" programmu papildina vācu duets "Porter Rick" ko medijs "Fact Magazine" nodēvējis par "dub" tehno veterāniem, kā arī krievu izcelsmes post-tehno producente Machine Woman, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Jau ziņots, ka festivāls šogad svin savu 15. gadskārtu, un tā koncertvakari noritēs 6. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas birža", kā arī 13. un 14. oktobrī mūzikas namā "Daile".

"Porter Ricks" ir Tomasa Kēnera (Thomas Köner) un Endija Melviga (Andy Mellwig) projekts, kas, kā raksta ritmiskajai mūzikai veltītais portāls "Resident Advisor", "palīdzējuši definēt "dub" tehno žanru". Viņu hrestomātiskie ieraksti izdevniecībās "Chain Reaction" (1996.) un "Mille Plateaux" (1997.) nesen tika papildināti ar plati "Anguilla Electrica" izdevniecībā "Tresor Records" – šis ir pirmais dueta albums 18 gadu laikā. Mūzikas kritikas portāls "Pitchfork" novērtējis jauno ierakstu ar 8.0, un piebildis, ka "Melvigs un Kēners pārāk mīl tehno, lai to mainītu, taču – no otras puses – tieši tāpēc to izmaina."

Kēners ir intensīvi strādājis kā skaņu dizaineris un mākslinieks, un viņa darbi ir bijuši izstādīti Pompidū centrā un Luvrā, un 2007. gadā viņš veidojis darbu skaņu mākslas izstādei "Skan". Vairākus Kēnera solo ierakstus publicējusi izdevniecība "Touch". Savukārt Melviga blakusprojekti ietver sadarbību ar Kevinu Šīldsu (Kevin Shields) no grupas "My Bloody Valentine" un Pītu Kemberu (Peter Kember) no "Spacemen 3". "Porter Ricks", kā min daži kritiķi, gan ir centrālā ass abu mākslinieku muzikālajās karjerās, un šis projekts ir manāmi cēlis kvalitātes latiņu eksperimentāli orientētā tehno laukā. Dueta radošais nosaukums "Porter Ricks" ir savulaik aizgūts no TV sērijas "Flipers", un, kā sacījuši paši mūziķi, atsauce uz jūru tajā raisa asociācijas ar "skaidru, atbrīvojošu redzējumu".

Porter Ricks uzstāsies trešajā festivāla koncertvakarā 14. oktobrī.

Līdzās trim jau izziņotiem projektiem "Skaņu meža" līdzdibināto platformu "Shape" festivālā pārstāvēs Krievijā dzimusī Anastasija Vtorova jeb Machine Woman. Machine Woman daiļrades skanējums raksturojams kā eksperimentāls tehno ar uzsvērtu pašironiju. Kopš 2014. gada viņas ieraksti publicēti tādās izdevniecībās kā "Tesla Tapes", "WTN?" un "Peder Mannerfelt Produktion". Viņas radošā darbība guvusi ievērojamu atzinību, tajā skaitā tiekot izcelta "Fact Magazine" rakstā "10 hausmūzikas un tehno producenti, kuriem pievērst uzmanību 2016. gadā''. Vtorovas pašas ierakstu izdevniecība "Take Away Jazz Records" radīta 2016. gada novembrī un māksliniece tās izdoto mūziku raksturo kā "mūziku cilvēkiem, kas nespēj naktīs gulēt un kurus apbur pasaulīgas, abstraktas kolāžas." Pavisam nesen viņai tika piedavāts regulārs ētera laiks "Berlin Community Radio", kā arī pārraide Bristolē bāzētajā "Noods Radio". Vtorova šobrīd strādā pie vairākiem remiksiem un jauniem ierakstiem, kā arī iedvesmojas no audio grāmatām un Baltijas jūras. Medijs "Crack Magazine" raksta, ka Machine Woman šobrīd ir "labā pozīcijā, lai veiksmīgi satirizētu deju mūzikas konvencijas". "Skaņu meža" programmā viņa uzstāsies 13. oktobrī.

Ar iepriekš izziņotajiem festivāla māksliniekiem iespējams iepazīties "Skaņu meža" mājaslapā.

Biļetes un abonementus uz festivālu iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.