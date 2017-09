Piektdien, 13. oktobrī, nepieradinātās mūzikas festivālā "Skaņu mežs" mūzikas namā "Daile" uzstāsies ritmiskās mūzikas producente Jlin no Indianas, kuru medijs "The Guardian" nodēvējis par "zvaigzni, kas virza uz priekšu "footwork" žanra attīstību", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

""Footwork" ir Čikāgā dzimis ielu dejas stils, un tam līdzās attīstījusies deju mūzikas forma, kas apvieno geto hausa un tehno ietekmes ar ātriem, pulsējošiem "juke" ritmiem, dziļiem basiem un sempliem, kas atkārtojas ar pārspīlētu intensitāti. Indianā dzimusī producente Jlin šajā deju mūzikas formā ieviesusi skaudrību, graciozu jaudu un minimālismu, ko tēlaini var salīdzināt ar brutālisma arhitektūru, un viņas debijas albums "Dark Energy" ieņēmis pirmo vietu žurnāla The Wire 2015. gada labāko mūzikas ierakstu sarakstā," stāsta "Skaņu meža" rīkotāji/

"The Wire" pagodinājis mūziķi ar dāsnu uzmanību arī šogad – Jlin ir uz žurnāla septembra numura vāka.

Jlin, īstajā vārdā Džerilina Patona (Jerrilynn Patton), sāka radīt mūziku 2008. gadā, un viņas agrīnie atbalstītāji bijuši "footwork" pionieri R.P. Boo un nesen aizsaulē aizgājušais DJ Rashad. Vēl pirms gada viņa strādāja uzņēmuma "U.S. Steel" tērauda rūpnīcā, taču tagad no šī darba ir aizgājusi, lai pilnībā pievērstos mūzikai. 2014. gadā viņas skaņdarbu "Erotic Heat" kā pavadījumu savai skatei izvēlējies ASV dzimušais modes dizaineris Riks Ouvenss (Rick Owens), kas līdzīgā veidā palīdzējis sekmēt arī pērnā gada "Skaņu meža" viesa Zebra Katz karjeru. Šī gada beigās Ouvenss ar Jlin plāno sadarboties otrreiz.

"Es vēlos pārsteigt klausītāju tikpat ļoti, cik es vēlos pārsteigt sevi," savu radošo procesu raksturo Patona. "Man patīk, ja mana mūzika klausītājam nāk pāri kā viesuļvērta – bez pieteikšanās un iesildīšanās," viņa piebilst.

2017. gadā Jlin atgriezusies ar brīžiem vēl dobjāku, taču arī muzikālu elementu ziņā skaudrāku skanējumu, kas šoreiz papildināts arī ar "Shackleton" vai Muslimgauze cienīgiem perkusiju sempliem. Martā iznākušo albumu "Black Origami" medijs Pitchfork novērtējis ar 8.8 un apveltījis ar titulu "best new music". Žurnālists Endrjū Nosnitskis (Andrew Nosnitsky) šajā recenzijā albumu raksturojis kā "pārņemošu un krāšņu muzikālas arhitektūras paraugu" un "episku traktātu par to, no kurienes nāk ritms, un kurp tas varētu doties tālāk". Recenzijā vairākkārt ticis izcelts arī albuma raupjums, vēršot uzmanību uz faktu, ka ierakstā ir visai maz melodisku elementu un ka tas būtībā sastāv no "40 minūtēm pieaugošas poliritmiskas spriedzes".

Ierakstā kā viesmākslinieki piedalās tādi mūziķi kā Viljams Basinskis (William Basinski) un Holija Herndone (Holly Herndon).

