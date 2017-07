Rudenī, 13. oktobrī nepieradinātās mūzikas festivāla "Skaņu mežs" ietvaros mūzikas namā "Daile" uzstāsies eksperimentālā hiphopa duets "Shabazz Palaces" no Sietlas, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Projekta vadītājs Išmaels Batlers (Ishmael Butler) ir pazīstams kā "Grammy" apbalvotās 90. gadu hiphopa trijotnes "Digable Planets" dalībnieks, un viņa sadarbība ar perkusionistu un producentu Tendaju Maraire (Tendai Maraire) velk paralēles starp hiphopa "zelta laikmetu" un abstraktākām mūzikas formām.

Ja Išmaela Batlera pirmais muzikālais projekts "Digable Planets" veiksmīgi apvienoja hiphopu ar džezu, tad "Shabazz Palaces" – Batlera duets ar Tendaju Maraire, mbiras meistara Dumisani Maraires (Dumisani Maraire) dēlu – velk paralēles ar daudz plašāku žanru klāstu, proti, basu mūziku, elektro, ekstātisku džezu, "shoegaze" rokmūziku un daudziem citiem.

Arī Batlera repošanas maniere ir mainījusies – tā mēdz plūstoši svārstīties starp "spoken word" atkāpēm un ritmiskāku rečitatīvu, un repera pasniegšanas maniere robežojas no provokatīvi relaksētas (uzsvērti mierīgas un klusas) līdz pārliecinātai un skaļai, taču pašpietiekami atsvešinātai. Daudzos skaņdarbos Batlera balss pat tiek elektroniski pārveidota līdz nepazīšanai vai ierakstīta dažādos slāņos, panākot futūristisku un psihodēliski teatrālu efektu.

"Shabazz Palaces" klausītājiem piedāvā tādu hiphopa versiju, kurā teksts un repera balss ir tikpat ļoti "priekšplānā", cik to pavadošā un vijīgi mainīgā mūzika, bieži vien saplūstot organizētā, taču mazliet dezorientējošā skaņu pasaulē, ko varētu nodēvēt par "shoegaze hip-hopu". Projekta skaņdarbi bieži vien attīstās ļoti intuitīvi – daudzi no tiem pat tapuši improvizējot –, un mēdz būt visai tāli no tradicionālām hiphopa dziesmu struktūrām.

"Shabazz Palaces" nupat – 14. jūlijā – laiduši klajā veselus divus albumus: "Quazarz: Born on a Gangster Star" un "Quazarz Vs. the Jealous Machines". Abus afrofutūrisma ietekmētos ierakstus konceptuāli vieno zinātniskās fantastikas cienīgs sižets - tā galvenais varonis ir kosmisks ceļotājs, kurš ierodas uz zemi, albumā dēvētu par "gangsteru zvaigzni", par konkrētāku pieturas punktu izvēloties teritoriju, kas albumā dēvēta par Amurderku ("Amurderca"). Citiem vārdiem sakot, albums piedāvā skatījumu uz ASV kā uz savādu un naidīgu, nedrošu planētu. Vēl kāds nozīmīgs albumu tematisks uzsvars ir Amurderkas iedzīvotāju atkarības no sociālajiem medijiem un elektroniskām ierīcēm, kas traucē tiem "atmosties" un konfrontēt apkārt valdošos draudīgos apstākļus.

Žurnāls "Rolling Stone" vēl pirms albumu iznākšanas tos ierindojis starp "24 gaidītākajiem 2017. gada hiphopa ierakstiem", piebilstot, ka "Shabazz Palaces" ir atbildīgi par "savdabīgi valdzinošāko hiphopu šajā desmitgadē". Arī mūzikas kritikas medijs "Pitchfork" ierakstu novērtējis pozitīvi, rakstot: "Lai gan ansambli nenoliedzami spēcīgi ietekmējusi afroamerikāņu kultūra, tas tajā pašā laikā spējis izvairīties no jebkurām konvencijām, un tā mūzika gluži nepiestāvēs nevienai kastītei, kurā mēģināsiet to iespiest. [..]Batlera grupa allaž bijusi šokējoši unikāla."

Nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs" šogad svinēs savu 15. jubileju, un tā koncertvakari noritēs 6. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas Birža", kā arī 13. un 14. oktobrī mūzikas namā "Daile".

Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.