14. oktobrī mūzikas namā "Daile" nepieradinātās mūzikas festivāla "Skaņu mežs" ietvaros ar solo priekšnesumu uzstāsies amerikāņu komponists un multiinstrumentālists Rosko Mičels (Roscoe Mitchell), kas pazīstams kā savulaik pasaulē pieprasītākā avangarda džeza ansambļa "Art Ensemble of Chicago" dibinātājs, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

"Pat konspektīvākā mācību grāmata par pēckara laika džeza mūziku nevar iztikt, nepieminot Rosko Mičelu," raksta žurnālists un kritiķis Džeisons Gross (Jason Gross).

1940. gadā dzimušais Rosko Mičels ir uzskatāms par vienu no nozīmīgākajām personām avangarda džezā un par novatoru plašākā eksperimentālās mūzikas kontekstā. Viņš ir viens no agrīnajiem vēsturiski nozīmīgās afroamerikāņu komponistu-instrumentālistu apvienības "AACM" dalībniekiem, kā arī "Art Ensemble of Chicago" dibinātājs. "Art Ensemble of Chicago" savu karstāko punktu festivālu pieprasījuma un ierakstu pārdošanas ziņā piedzīvoja 70.-80. gadu laikā, taču Mičels ir attīstījis ievērojamu – inovāciju ziņā pat nozīmīgāku – solo karjeru, un vēl joprojām ir viens no visaugstāk apmaksātajiem mūziķiem frīdžeza un brīvās improvizācijas sfērā.

Būdams viens no galvenajām personībām kustībā, kas pēckara avangarda mūzikas kompozīcijas tehnikas apvienoja ar improvizācijas praksēm un džeza mantojumu, Mičels tiek arī augstu vērtēts kā instrumentālists – kritiķis Kriss Kelsijs viņu nodēvējis par "savdabīgu, taču tehniski nevainojamu spēlētāju" un "izcilu solistu", savukārt izdevums The New York Times viņu nodēvējis par "vadošu afroamerikāņu komponistu", kā arī "līderi eksperimentālajā mūzikā".

2017. gada laikā ir ieplānoti ne tikai Mičela solo priekšnesumi vai kompozīciju/improvizāciju koncerti ar vidēja izmēra ansambļiem, bet arī veseli pieci darbu pirmatskaņojumi ar simfoniskiem orķestriem – fakts, ar ko pats Mičels visai lepojas, allaž uzsvērdams savu piederību arī laikmetīgās akadēmiskās mūzikas videi.

Mičels ir arī mūzikas pedagogs, un šobrīd pasniedz Milsa koledžā Kalifornijā – Mičels var lepoties ar šobrīd popularitāti ieguvušiem skolniekiem arī ārpus džeza vai akadēmiskās mūzikas: viņa skolnieki citu starpā bijuši arī Hollija Herndone (Holly Herndon) un Kolins Stesons (Colin Stetson). Mičels ir saņēmis balvu no ASV Džeza Pedagogu asociācijas.

13. oktobrī festivāla ietvaros viņš sniegs meistarklasi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā – informācija par norises laiku vēl tiks precizēta.

"Skaņu mežs" šogad svinēs savu 15. jubileju, un tā koncertvakari noritēs 6. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas Birža", kā arī 13. un 14. oktobrī mūzikas namā "Daile". Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

