Ceturtdien, 20. jūlijā, plkst. 19.00 Kalnciema kvartālā (Kalnciema ielā 35) četras stundas ilgu priekšnesumu sniegs dāņu dīdžeju trio "Apeiron Crew". Pasākumu rīko biedrība "Skaņu mežs" koncertsērijas "Ziemeļnieces eksperimentālajā mūzikā" ietvaros.

"Apeiron Crew" ir Kopenhāgenā dibināts dāmu dīdžeju trio, kurā darbojas Sāra Svanholma (Sara Svanholm) un Simona Ūstere (Simone Øster), kā arī Emma Bleika (Emma Blake) no Skotijas. Visas trīs darbojas arī solo ar pseidonīmiem Smokey, Mama Snake un Solid Blake. Trijotne kopš 2014. gada ir atzīti dīdžeji Kopenhāgenas deju mūzikas pagrīdē, un to ir veicinājusi gan ar savu rezidenci klubā "Culture Box", gan ar piedalīšanos neoficiālos deju mūzikas pasākumos un ar regulāriem setiem radiostacijās.

Apeiron Crew DJ seti ir veidoti starpjoslās starp advancētu tehno un hausmūziku, elektro vai hip-hopu, kas visbiežāk tiek atskaņots no Kopenhāgenas neatkarīgajos mūzikas veikalos iegādātām platēm vai ierakstiem, lai atspoguļotu šīs pilsētas mūzikas izdevniecību dažādās estētikas.

Trio dalībniece Mama Snake "Apeiron Crew" darbību komentē sekojoši: "Mēs nekad neesam tiekušās skaidri definēt savu nodarbi, un es arī nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Ir svarīgi virzīties uz priekšu – pilnveidot savas miksēšanas prasmes un ieguldīt pietiekami daudz laika, lai atrastu jaunus ierakstus."

Mama Snake arī nenoliedz, ka trio darbību iespējams uzlūkot no sociopolitiskas perspektīvas: "Es dodu priekšroku spēlēt liberālos, savā ziņā "kreisos" klubos, kas tiecas radīt atvērtu un drošu vidi cilvēkiem, kas ne vienmēr jūtas sabiedrības normu pieņemti. Dīdžejot manās acīs nekad nav bijusi politiska iecere, taču pēdējā laikā es sāku to uzlūkot šāda perspektīvā – padomājiet, velns ar ārā, Tramps taču ir prezidents un Liebritānija pamet Eiropas savienību! Mēs katrs mēģinām iesaistīties, kā varam. Lai gan mēs nekad neesam publiski uzņēmušās šādu lomu, mediji mūs bieži piemin kā daļu no kustības, kas uzsver sieviešu klātbūtni klubu kultūrā, un man šķiet, ka mums jācenšas, lai turētu līdzi šim titulam."

"Apeiron Crew" pārstāv "Skaņu meža" līdzdibināto novatoriskajai mūzikai un audiovizuālajai mākslai veltīto platformu "Shape", ko atbalsta Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".

Pasākums turpina "Skaņu meža" koncertsēriju "Ziemeļnieces eksperimentālajā mūzikā", kas ilgst visu 2017. gadu un iepazīstina ar izcilām Ziemeļvalstu mūziķēm. Projekts ilustrē faktu, ka Ziemeļvalstu eksperimentālajā mūzikā, kas citviet ir vīriešu dominēts lauks, ar panākumiem darbojas ievērojams skaits sieviešu.

Apmeklējums – bezmaksas.