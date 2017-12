Fon Stricka villā 2018. gada 8. martā koncertu sniegs grupa "Liima", ko veido dāņu grupa "Efterklang" sadarbībā ar somu perkusionistu Tatu Renki (Tatu Rönkkö), portālu "Delfi" informē festivāla "Skaņu mežs" rīkotāji.

Mūzikas portāls "The 405" Liima nosaucis par "nešaubīgi vienu no interesantākajiem projektiem mūzikā". Koncerts notiek saistībā ar "Liima" jaunā albuma "1982" prezentāciju.

"Liima" iepriekš Latvijā uzstājusies 2015. gadā.

Grupa "Efterklang", no kuras izveidojusies "Liima" (no somu vārda "līme"), ir 2000. gadā dibināta indīroka grupa no Dānijas. Tās daiļradē sastapušās dažādas formas, ieskaitot elektroniku, eksperimentālo popmūziku, laikmetīgo kompozīciju un skaņu celiņus filmām. "Efterklang" mūziku izdod prestižā britu izdevniecība "4AD", un ansambļa ceturtais albums "Piramida" ne tikai sasniedza komerciālus panākumus (astotais pārdotākais 2012. gada albums Dānijā, kā arī iekļūšana vienā no "Billboard" pārdotāko ierakstu topiem), bet arī izpelnījās kritiķu atzinību. Medijs "Drowned in Sound" par albumu rakstīja sekojoši: "Ir neskaitāmi iemesli, kāpēc "Piramida" uzskatāms par "Efterklang" līdz šim labāko sniegumu. [..] Jūs varat apmaldīties šī ieraksta pasaulē: tas ir tieši tik bagātīgs un dziļš gan muzikālā, gan – ja esat noskaņoti to tā uzlūkot – konceptuālā izpratnē."

Lai gan "Efterklang" sastāvā ir trīs mūziķi – Kaspers Klauzens (Casper Clausen), Madss Kristians Brauers (Mads Christian Brauer) un Rasmuss Stolbergs (Rasmus Stolberg) - , koncertos šo trijotni vienmēr papildinājuši viesmūziķi, un pēdējos gados kā viesis grupai bieži pievienojās somu perkusionists Tatu Renke. Viņa muzikālais ieguldījums pakāpeniski ietekmēja grupas skanējumu, kā rezultātā arī tapa projekts "Liima". Kaut arī "Efterklang" asociācija ir spēcīga, "Liima" visai ātri ir ieguvusi patstāvīgu dzīvi, kopš 2016. gada izdodot divus albumus – pirmo jau minētajā "4AD", un jauno albumu pazīstamajā Berlīnes neatkarīgās mūzikas izdevniecībā "City Slang".

Lai arī "1982" nemēģina imitēt 80. gadu skaņu, tas ir albums, kura fonā ir tā laika ietekmes un apstākļi. 1982. gadā "Time Magazine" pirmo reizi savā vēsturē par "gada personību" neizvēlējās cilvēku, bet gan personālo datoru. Tāpat tas ir gads, kad piedzima grupas dalībnieks Kaspers Klauzens (pārējie trīs ir dzimuši neilgi pirms vai pēc tam). "Liima" jaunajā albumā iztirzā identitāti un cilvēka vietu šajā laikmetā, sliecoties gan uz eksistenciālu izziņu ar skatu nākotnē, gan arī uz nostalģiju un apceri. Kā komentē portāls "Music-news.com", kas piešķīris albumam maksimālos piecus punktus savā vērtējumu skalā, – "Dažkārt atgriezties atpakaļ ir vienīgais veids kā tikt uz priekšu". Savukārt DIY MAG, kas devis albumam četrus no pieciem punktiem, raksta, - "Tur ir nepārprotama ķīmija [..] Tas ir kā spēlēt 8-bitu videospēli uz 2017. gada konsoles." "Q Magazine" albumu raksturo kā "sapņainu un reibinošu, izsmalcinātu popu".

Medijs "Time Out" grupas dzīvo priekšnesumu nodēvējis par "brīnišķīgu ceļojumu caur virkni dažādu stilu un noskaņu", piebilstot, ka projekta mūzikai piemīt īpaši "dzīva" un spontāna sajūta. "Clash Music" savulaik par "Liima" koncertu Londonā rakstīja sekojoši: "[..] starp grupu un publiku tūlītēji izveidojās saprašanās. [..] Kaspera Klauzena vokāls ir tikpat valdzinošs kā allaž, un viņa melodijas rada patīkamu kontrastu salīdzinoši raupjajai ansambļa mūzikai."

Ieeja no plkst. 19.00, koncerta sākums – plkst. 20.00.

Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.