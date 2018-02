Pirms divdesmit gadiem klajā nāca latviešu folkmetāla apvienības " Skyforger " albums "Kauja pie Saules", kas uzskatāms par būtisku pagrieziena punktu ne vien pašas grupas, bet arī visas Latvijas metālmūzikas attīstībā. Svinot šī nozīmīgā albuma apaļo gadskārtu, šā gada festivāla "Zobens un lemess" viens no kulminācijas punktiem būs "Skyforger" lielkoncerts, kurā "Kauja pie Saules" izskanēs pilnā apjomā, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Jau ziņots, ka ceturtais mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls "Zobens un lemess" 2018. gadā pārceļas no Sēlijas uz Zemgales līdzenumiem, un no 15. līdz 17. jūnijam pulcēs smagās mūzikas un tautas tradīciju cienītājus Bauskas pilskalnā. Festivāla viens no galvenajiem virsmērķiem ir tautas gara mantu izcelšana un saglabāšana, tieši tāpēc ik gadu tajā uzstājas mūziķi, kuru daiļrade neatraujami saistīta ar folkloru un vēsturi, kā arī notiek dažādas vēsturiski izglītojošas aktivitātes.

Folk/pagan metal grupa "Skyforger" ar savu pirmo studijas albumu "Kauja pie Saules" (izdots 1998. gadā, Holandes izdevniecībā "TwoMoons") pavēra Latvijas metālmūzikai jaunu dimensiju, sasaistot mūsdienīgas muzikālas izpausmes ar latviešu tautas vēsturi. Seno karavīru garā tapuši skatuves tērpi, autentiski fakti kā iedvesmas avots – albuma tapšanā izmantota Atskaņu hronika –, un tautas dziesmu organiska iekļaušana oriģinālmateriālā padarīja albumu "Kauja pie Saules" par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas metāla ierakstiem, kas piedzīvoja arī starptautisku atzinību. Savukārt "Skyforger" pamatoti tiek uzskatīti par vienu no spēcīgākajām folkmetāla grupām ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, pulcējot fanus vai visos pasaules kontinentos. Festivālā "Zobens un lemess" albums tiks nospēlēts pilnā garumā, piedalīsies arī dažādi viesmākslinieki, tiks izmantotas dekorācijas un uguns izrāde radot īpašu, senatnes apdvestu atmosfēru.

Festivāla mākslinieku sarakstā jau izsludināti arī pagāniski metāliskie somi "Moonsorrow", ķeltu folkmetāla apvienība "Cruachan" no Īrijas, baltkrievu pagānmetālisti "Gods Tower" un folkmetālisti "Folcore", lietuvieši "Ūkanose", kā arī pašmāju tumši eksperimentālā folka apvienība "Rāva" un daudzi citi. Festivāla mākslinieku saraksts tuvākajā laikā tiks būtiski papildināts. Tāpat festivālā notiks seno amatnieku meistarklases, lekcijas un eksperimentālās arheoloģijas darbnīcas, apmeklētāji varēs nolūkoties vēstures rekonstrukcijas klubu piedāvātos cīņu paraugdemonstrējumos un vērot krāšņas ugunsskulptūras.

Nakšņošana festivālā paredzēta apsargātā telšu pilsētiņā, kas tiks izvietota norobežotā laukumā festivāla teritorijā. Uz vietas būs pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi, tostarp labierīcības, kvalitatīva ēdināšana, atspirdzinoši dzērieni, medpunkts, kā arī veldzēties gribētājus gaidīs Mūsas un Mēmeles pludmales.

Biļetes uz festivālu "Zobens un lemess 2018" var iegādāties iepriekšpārdošanā "TicketShop.lv".