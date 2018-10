Mūzikas ierakstu izdevniecība "Sony Music Entertainment" uzsākusi sadarbību ar mūzikas kompāniju "Every Little Thing", kas turpmāk nodrošinās sabiedrisko attiecību servisu "Sony Music" pārstāvētajiem māksliniekiem Latvijas teritorijā, portālu "Delfi" informē "Every Little Thing" Henriks Eliass Zēgners.

"Sony Music" ir viena no trim lielākajām mūzikas kompānijām pasaulē, kas strādā ar simtiem mūziķu no visas pasaules. Mākslinieki, kuru ieraksti izdoti "Sony Music" paspārnē, bieži snieguši koncertus arī Rīgā.

"Hiti var rasties jebkur un tie apceļo pasauli neticamā ātrumā. Mēs jūtam lepnumu par mūsu muzikālo katalogu, kas ietver gan starptautiski, gan vietējā mērogā atzītu mūziku. Piemēram, Lietuvā tapušais Dynoro hits "In My Mind" šobrīd ir viena no populārākajām dziesmām visā pasaulē. Kalvina Harisa, "The Chainsmokers", Mārtina Gariksa, Džordža Ezras un Alana Volkera dziesmas atrodas Latvijas radio topu virsotnēs. Esam priecīgi, ka "Every Little Thing" komanda mums turpmāk palīdzēs vēl labāk komunicēt gan ar mūsu partneriem, gan mūzikas klausītājiem Latvijā," atzīst Tomi Sārinens, "Sony Music Entertainment Finland" mārketinga direktors.

"Esam iepriecināti par iespēju pārstāvēt tik daudzveidīgu un aizraujošu mūzikas katalogu, kādu piedāvā "Sony Music". Starptautiska sadarbība mūsu kompānijai vienmēr ir bijusi viena no prioritātēm," saka "Every Little Thing" vadītāja Guna Zučika.

Mūzikas menedžmenta un konsultāciju kompāniju "Every Little Thing" 2015. gadā dibināja Guna Zučika, un neilgi pēc tam viņai pievienojās Līva Pētersone-Kļaviņa un Henriks Eliass Zēgners. Šobrīd uzņēmums strādā ar Latvijā labi pazīstām grupām – "Instrumenti", "Carnival Youth", "The Sound Poets" – kā arī ar citiem mūziķiem, māksliniekiem un mūzikas projektiem.