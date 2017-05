Divpadsmitais Stinga albums "57th & 9th" ir pirmais mūziķa ieraksts, kas iezīmē atgriešanos poproka žanrā. Līdzās dziesmām no jaunā studijas albuma Stings spēlēs arī tādus slavenus hitus kā "Message in a Bottle", "Shape of My Heart", "Roxanne", "Englishman in New York", "Desert Rose", "Fragile", "Fields of Gold" un "Every Breath You Take".

Koncertos Tallinā un Kauņā kopā ar Stingu uz skatuves kāps tādi atzīti mūziķi kā Dominiks Millers (Dominic Miller) – ģitāra, Dzošs Frīzs (Josh Freese) – sitamie instrumenti, Rufus Millers (Rufus Miller) – ritma ģitāra. Īpašais viesis būs Stinga dēls, mūziķis Džo Samners, kurš iepriekš viesojies Baltijā ar savu grupu "Fiction Plane". Pēdējā laikā Džo daudz uzmanības velta savai solo karjerai, viņa debijas singls "Jellybean" tika laists klajā šī gada sākumā.

Kā grupas "The Police" dalībnieks un solo mākslinieks Stings ir saņēmis 20 "Grammy" balvas. Viņa kolekcijā ir arī piecas prestižās "Brit Awards" godalgas, kā arī "Golden Globe" un "Emmy" apbalvojumi. Stings ir uzņemts Rokenrola un Dziesmu autoru slavas zālēs.

Stinga solo albumu un "The Police" studijas ierakstu pārdoto tirāžu skaits pietuvojies 100 miljonu atzīmei. Stāstot par Stinga darbību, jāmin arī viņa darbi kinematogrāfijā – mākslinieks ir filmējies vairāk nekā 10 filmās, strādājis pie vairāk nekā četrdesmit filmu skaņu celiņiem, tostarp – "Leons" ("The Professiona"l), "48 stundas" ("48 Hrs"), "Pametot Lasvegasu" ("Leaving Las Vegas"), kā arī citām. Stings trīs reizes ticis nominēts "Oskara" godalgai.

Biļetes uz Stinga koncertiem Tallinā un Kauņā nopērkamas no piektdienas, 2. jūnija, pulksten 10.00 "Biļešu servisa" kasēs un internetā.