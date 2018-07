Jau 10. jūlijā koncertzālē "Palladium" uzstāsies viena no spilgtākajām mūsdienu soulmūzikas un R&B zvaigznēm dziedātāja Emelija Sandē, kuras uzstāšanos ievadīs viena no neparastākajām pašmāju māksliniecēm – Katrīna Gupalo , portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Gupalo ir spēcīgas un jutekliska balss tembra īpašniece, komponiste, kura savu mūziku raksta ekspresionisma stilistikā, kā arī virtuoza pianiste, mūzikas izrāžu veidotāja, producente un aktrise. Studējusi Rietumu Mūzikas akadēmijā Kalifornijā (ASV) un Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā (UK), guvusi atzinību dažādos starptautiskos konkursos, tostarp Parīzē, Londonā, Maskavā un ASV.

Katrīna ir arī koncertaģentūras "Aira Laiviņa Artists" dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Idejas un režijas autore izrādēs "100 gadi ar Piafu" (2015) un "Pēc Pusnakts / After Midnight" (2016), kas guvusi augstu britu kritikas novērtējumu Londonas "Camden Fringe" festivālā un izrādīta vairāk nekā 20 koncertzālēs Latvijā.

2018. gada februārī Katrīna Gupalo ar dziesmu "Intoxicating Caramel" piedalījās LTV autoru un izpildītāju konkursā "Supernova", bet aprīlī klajā nāca Katrīnas debijas albums "Gentle & Done"- ekspresionisma stilistikā ieturētās 11 dziesmas par mīlestības apsēstības dažādajām izpausmēm, kuras koncertos mūziķe izpilda kopā ar savu grupu "Katrīna Gupalo and the Black Birds". Savukārt 2018. gada maijā Katrīna devās savā pirmajā ASV koncerttūrē.

Biļetes uz Emelijas Sandē koncertu vēl ir pieejamas visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.