Amerikāņu rokgrupas "Soundgarden" solista Krisa Kornela nāve atzīta par pašnāvību, ceturtdien vēsta ASV mediji.

Kornels izdarījis "pašnāvību pakaroties", vēsta laikraksts "Detroit Free Press", citējot Veina apgabala tiesu medicīnas ekspertu biroja paziņojumu.

52 gadus vecais mūziķis ap pusnakti atrasts savā numuriņā Detroitas viesnīcā "MGM Grand" pēc uzstāšanās koncertā ar savu grupu "Soundgarden" trešdienas vakarā.

Vēl pirms koncerta Kornels tviterī ierakstīja: "Detroita. Beidzot esmu atpakaļ roka pilsētā."

Mūzikas pasaules zvaigznes, ieskaitot Eltonu Džonu un Deivu Navarro, tviterī ierakstījuši veltījuma vārdus Kornelam, kas tiek uzskatīts par vienu no ASV grandža kustības dibinātājiem.

Kornels bija arī bija arī solists alternatīvā roka grupā "Audioslave" un ir ierakstījis hitu "You Know My Name" 2006.gada Džeimsa Bonda filmai "Casino Royale".