Šovasar pirmais džeza mūzikas festivāls Latvijā – "Saulkrasti Jazz" svinēs 20 gadu jubileju. No 17. līdz 22. jūlijam Saulkrastos, atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" par godu " Saulkrasti Jazz Festival " apaļajai jubilejai uz skatuves pulcēsies izcili džeza mūzikas mākslinieki, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla mākslinieki pārstāvēts Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Krieviju, Zviedriju, Vāciju, Austriju, Kotdivuāru, Mozambiku un džeza mūzikas dzimteni ASV. Visas nedēļas garumā skatītājiem būs iespēja dzirdēt džeza mūziku izcilā instrumentālā un vokālā izpildījumā.

Festivāla galvenais viesis šogad būs no Mozambikas – Džimijs Dludlu (Jimmy Dludlu) ar grupu, kurš tiek uzskatīts par pasaulē slavenāko afro-džeza ģitārspēles virtuozu. Koncertos piedalīsies arī Šarons Klarks (Sharon Clark, ASV), Antons Gorbunovs (Krievija), "LSD Trio" (Zviedrija), Sesila Vernija (Cecile Verny) un Jelgavas Big Band (Vācija, Latvija) Matilda Leko kopā ar "Blue Circle" (Vācija), "Walk Away" (Polija), "The Ditties" (Lietuva) un citi.

Šis ir gads, kad festivāla laikā norisināsies arī bundzinieku konkurss "Baltic Drummer's League", kurā tiks noskaidrots labākais un prasmīgākais jaunais bundzinieks Baltijā.

Kā svarīgāko no saviem mērķiem "Saulkrasti Jazz Festival" vienmēr ir uzsvēris jauno mūziķu izglītošanu. Tādēļ arī šajā gadā festivālā neizpaliek meistarklases, kuras vadīs pieredzējuši džeza mūzikas mākslinieki, mūzikas akadēmiju pasniedzēji un pasaulē pazīstamās poļu fusion grupas "Walk Away" mūziķi.

Kā sola rīkotāji, "Saulkrasti Jazz Festival" atklāšanas vakars būs īpašs. Tajā pirmo reizi, uz vienas skatuves, vienā vakarā būs dzirdami visu trīs Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) mūzikas akadēmiju džeza nodaļu absolventu diplomdarbi.

Sīkāka informācija par "Saulkrasti Jazz Festival 2017" 20 gadu jubilejas koncertprogrammu un piedāvātajām meistarklasēm ir pieejama festivāla mājaslapā.