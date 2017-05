Izrāde veidota pēc pasaulslavenā itāļu rakstnieka Alesandro Bariko darba "Novecento" ("Tūkstošdeviņsimt"). Režisors Dmitrijs Petrenko.

Koncertizrādē skanēs Vestarda Šimkus komponētā mūzika un improvizācijas.

Pasaulslavenais itāļu rakstnieks un diplomētais filozofs Alesandro Bariko (1958), kurš pēta stikla pilis, zīdu un Homēru, jaunībā daudz domājis par mūziku un par to rakstījis grāmatas. Viņam patīk prātulu mežģīnes un aplūkojamā objekta attīrīšana no triviāliem pieņēmumiem. Grāmata "Novecento" ir stāsts par neparasta mūziķa likteni, kurš izaudzis uz kuģa, nekad no tā nenokāpjot uz sauszemes. Viņš spēlē klavieres tā, kā neviens pirms viņa to nav darījis. Cilvēki no visas pasaules meklē iespēju dzirdēt šo klavierspēles ģēniju, bet, lai klausītos viņa spēlē, ir jādodas ceļojumā pāri okeānam.

