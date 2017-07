Spīķeros uzstāsies pašmāju grupa 'Sus Dungo" un 'Smooth Kats' no Sanktpēterburgas

"Sus Dungo" ir sešas jaunas dāmas ar plašu instrumentu klāstu, ieskaitot akordeonu un flautu. Siltā un jauneklīgā muzikālā atmosfēra mijas ar improvizācijām un oriģinālu mūziku. 2012. gadā "Sus Dungo" izdeva savu pirmo studijas ierakstu - minialbumu "Rasā pēdas", kas saņēmis vairākus atzinīgus vērtējumus no Latvijas mūzikas kritiķiem un sirsnīgu atbalstu no klausītājiem. Savukārt 2015. gadā klajā nāca apvienības otrais albums "Down The River".

Meitenes satikušās nejauši, bet ar vēlmi dalīties savās mūzālajās sajūtās. Grupas nosaukums radies dabiskā ceļā, proti, "Sus" ir grupas dalībnieces Diānas pirmās ģitāras vārds un nu viņas pašas mīļvārdiņš, bet "Dungo" ir viens no skaistajiem veidiem, kā izpaust mūziku - dungojot.

Savukārt "Smooth Kats" no Sanktpēterburgas ir meiteņu grupa, kas muzicē acid jazz, popa Grupā vienā veselumā dažādus mūzikas instrumentus un vokālu apvieno sešas aizrautīgas meitenes: Diāna Ogaņezova – vokāls, Kate Alpatova – bass, fona vokāls, Sofija Lisenko - saksofons, fona vokāls, Kate Vasiļjeva - ģitāra, fona vokāls, Aleksandra Nadtočija – taustiņi, Marija Brūstere – bungas.

Foto: Publicitātes foto

"Smooth Kats" spēlējušas vairākos festivālos Krievijā ("Petrojazz Summer", "Petrojazz Autumn", "St. Petersburg Harley Days", "Cover Party", "Lady in Jazz"), kā arī sniegušas jau vairāk nekā 70 koncertus Sanktpēterburgā un citur. 2015. gadā "Smooth Kats" kļuva par laureātēm starptautiskajā mūzikas konkursā "Czech Jazz Contest", savukārt šobrīd apvienība strādā pie ierakstu albuma.

Koncerts norisināsies Spīķeru kvartāla laukumā, Maskavas ielā 8. Pasākuma sākums pulksten 19.00, ieeja - bez maksas.