Spīķeru koncertzālē 26. oktobrī pulksten 19.00 notiks koncerts "Vakars ar Astoru" – veltījums tango karalim Astoram Pjacollam. Koncertā uz vienas skatuves satiksies čellists Marks Viļenskis, akordeonists Savva Zihs un kontrabasists Andris Veinbergs, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas koncerti" pārstāvji.

Astora Pjacollas mūzika ir pilna smeldzes un temperamenta, tā ir smalka jutekliskuma un spēcīgas enerģijas caurstrāvota, dramatisma un aizkustinošu emociju uzlādēta. Šī argentīniešu mūziķa vārds ir cieši saistīts ar tango, viņš tiek dēvēts gan par tango karali, gan saukts par El Gran Astor – Lielo Astoru, gan uzskatāms par tango reformātoru un "nuevo tango" pamatlicēju. Viņa skaņdarbi pašos pamatos pārvērta tradicionālo tango, atklājot to mūsdienīgā gaismā un bagātinot ar džeza un klasiskās mūzikas elementiem.

Čellists Marks Viļenskis pirmo reizi Astora Pjacollas mūziku no atskaņotājmākslinieka skata punkta iepazina, piedaloties LTV konkursā "Radīti mūzikai". Studējot Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas pirmajā kursā, viņš iepazinās ar akordeonspēles virtuozu Savvu Zihu. Viļenskis kopā ar savu kādreizējo skolas biedru no Emīla Darziņa mūzikas skolas Andri Veinbergu, vienu no pieprasītākajiem Latvijas kontrabasistiem, un Savvu Zihu 2014. gadā izveidoja ansambli "Tangoriginales". Šī tango – džeza ansambļa mūziķi ir starptautisku konkursu laureāti, kas uzstājas arī kā solomākslinieki.

Ansambļa fokusā ir tango un džeza tradīcijās sakņots repertuārs, kurā dziļa emocionalitāte savijas ar nospriegotu dramatismu un spirdzinošu brīvības izjūtu.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.