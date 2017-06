'Splendid Palace' tiešraidē no Milānas būs skatāma opera 'Bēgšana no seraja'

Kinoteātrī " Splendid Palace " 19. jūnija vakarā, plkst. 21.00, tiešraidē no Milānas "La Scala" varēs noskatīties pasaulē maz iestudētās Volfganga Amadeja Mocarta operas "Bēgšana no seraja" atjaunoto versiju. Latvijā tā būs skatāma divas dienas pēc pirmizrādes Milānā, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Ar operu, kuras darbība risinās Turcijā, šeiha pilī, Mocarts uzspridzināja 18. gadsimta operas iesīkstējušo estētiku. Tiek uzdots jautājums, vai "La Scala" iestudējums spēs pārsteigt mūsu publiku?

Pie diriģenta pults Mocarta operā būs leģendārais Zubins Meta, kurš pirms diviem gadiem ar Izraēlas filharmonijas orķestri, kuru Mestro vada gandrīz 50 gadus, viesojies arī Latvijā, muzicējot Dzintaru koncertzālē. Zubins Meta savas ilgstošās un ļoti veiksmīgās karjeras laikā ir bijis galvenais diriģents Losandželosas filharmonijas orķestrim, Ņujorkas filharmonijas orķestrim, sadarbojies ar Metropolitēna operu Ņujorkā, kā arī ar Bavārijas Valsts operu Minhenē un citiem vadošajiem operteātriem Eiropā.

Operu "Bēgšana no seraja" Volfgangs Amadejs Mocarts sacerēja 25 gadu vecumā. Viņš bija pametis tēva mājas, pārcēlies uz Vīni un iecerējis uzsākt karjeru teātrī ar komisku operu, kas jau pats par sevi ir diezgan neparasti operai kā akadēmiskam un muzikāli dramatiskam sacerējumam. Kaut arī Mocarts pret darbu izturējās ar jauneklīgu degsmi un lielu atbildību, apzinoties Vīnes muzikālās publikas izsmalcināto gaumi, tomēr jauniestudējums toreiz draudēja izcelt muzikālu skandālu arī tāpēc, ka serajs šeiha pilī ir daļa, kurā dzīvo sievietes.

Kaut arī uztverta pretrunīgi, šī opera nostiprināja jaunā komponista reputāciju Austrijā. Salīdzinoši ar tā laika operu, Mocarta tēli bija vitāli un spilgti, apvienojot liriku ar bufonādi. Operas "Bēgšana no seraja" pirmizrādei 1782. gadā sekoja panākumi visā Eiropā.

Bet mūzikas vēsturē ir zināms arī fakts, ka tolaik pie varas esošais imperators Jozefs II, ir izteicis dzēlīgu piezīmi saistībā ar mūziku: "Pārāk skaisti mūsu ausīm un šausmīgi daudz nošu, mīļo Mocart!". Komponists atbildējis: "Tieši tik, cik nepieciešams, Jūsu Augstība!".

Opera "Bēgšana no seraja" visos laikos prasījusi virtuozitāti no galvenajiem izpildītājiem. Galvenās partijas iecerētas spilgtam koloratūrsoprānam un basam ar plašu, daudzkrāsainu balss amplitūdu, bet viens no iesaistītajiem personāžiem ir runājama loma.

Iestudējums veltīts Džordžo Strēlera 20 gadu piemiņas gadadienai un Lučiano Damiani 10 gadu piemiņas gadadienai.

Režisors Džordžo Strēlers interpretēja Mocarta komisko operu Zalcburgas festivālam, kur "Bēgšana no seraja" tika iestudēta 1965. gadā un tās diriģents arī toreiz bija Zubins Meta. 20 gadus pēc režisora nāves, kurš no 1951. gada uzveda zināmas un leģendāras operas "La Scala" operteātrī, tostarp, "Makbets", "Simons Bokanegra", "Falstafs", "Figaro kāzas" un "Dons Žuans", "La Scala" vēlējās no jauna nosvinēt vienu no šiem iestudējumiem.

Lomās: Konstance – Lenneke Reitena (Lenneke Ruiten); Blondhena – Sabine Devieilhe (Sabine Devieilhe); Belmonts – Mauro Peters (Mauro Peter); Pedrillo – Maksimilians Šmits (Maximilian Schmitt); Osmins – Tobiass Kērers (Tobias Kehrer); Selims – Korneliuss Obonja (Cornelius Obonya).

Aptuvenais operas garums: trīs stundas (ar starpbrīdi). Šis būs vienīgais operas seanss uz Lielā ekrāna Latvijā.

