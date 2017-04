Kā raksta koncerta rīkotāji, Iyeoka ir spēcīga dziedātāja, kuras liriskā drošsirdība un vokālie talanti atgādina Ninas Saimones, Šade, Lorīnas Hillas un Emijas Vainhausas izpildījumu. Dziedātāja ir lieliska stāstniece un viņas dziesmas vēsta par mīlestību, sievieti, kultūru, cīņu un attiecībām. Iyeoka ir ne tikai dziedātāja, bet arī dzejniece un māksliniece.

Iyeoka uzsāka muzikālo karjeru, nodibinot grupu "The Rock by Funk Tribe", mūziķu apvienību, pateicoties kurai viņa spēja apvienot savu dzeju ar fanku, soulu, džezu, blūzu un gospeļiem. Pirmo albumu "Black and Blues" viņa izdeva 2004. gadā, kas sekoja koncertturnejas un uzstāšanās, kā arī piedāvājumi muzicēt kopā ar citiem mūziķiem. 2008. gadā Iyeoka piedalījās grupas "U2" dziesmas "Desire" kaverversijas veidošanā, un šī kompozīcija tika iekļauta "U2" kaverversiju albumā "In The Name Of Love: Africa Celebrates U2". Albuma ierakstā piedalījās arī "Grammy" balvas ieguvēji un nominanti Anželika Kidžo, "Les Nubians", "Sierra Leone's Refugee All Stars", "Vieux Farka Tour e, Vusi Malasela un "The Soweto Gospel Choir".

2014. gadā Iyeoka laida klajā savu albumu "Say Yes - Evolved", sava panākumiem bagāta albuma "Say Yes" adaptāciju, kurā tika iekļautas deviņas dziesmas un divi dzejoļi. Pat pirms albuma relīzes pirmā dziesma, The Yellow Brick Road Song, tika iekļauta jauna HBO seriāla "How To Make It In America" epizodē un kļuva par oficiālu "USA Network" šova "Fairly Legal" dziesmu.

