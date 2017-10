'S&T Syndicate' mainīgā skaņu pasaule. Albuma 'Interaction' recenzija

Kvalitatīvu instrumentālās mūzikas albumu Latvijā nav daudz. It īpaši, ja runājam par fankmūzikas ievirziena diskiem, kas ļauj pabaudīt grūvīgu noskaņu un atstāj vietu iztēlei. Tieši šādu veikumu laidusi klajā piecu vīru apvienība "S&T Syndicate". Runa ir par kompaktdiska formātā izdoto viņu debijas albumu "Interaction".

Lai arī izdots debijas disks, grupa nav gluži jauna un skaitās pat atgriezusies uz skatuves pēc divu gadu klusēšanas, kas saistīta ar dalībnieku bāzēšanos dažādās Eiropas vietās – Rīgā, Londonā, Berlīnē. Šis muzikālais stāsts ir par mūziķu mijiedarbību, par ko signalizē arī albuma nosaukums. Par saspēlēšanos brīvā iztēles un muzikālās varēšanas lidojumā. Tuvākais piemērs iz Latvijas mūzikas nesenās vēstures varētu būt grupas "kuba" paveiktais.

Arī "S&T Syndicate" mūzikai piemīt sapņainums, ilustratīva kvalitāte un nesarežģītas intonācijas. Bundzinieks Rihards Vāvere, tautiņinstrumentālists Mārtiņš Jurjāns, saksofonists Nauris Kolmanis, elektronisko skaņu efektu pārzinātājs Oto Andreļūns un ģitārists Kaspars Balodis nekur nesteidzas. Jebkurš muzikālais pavērsiens tiek izgaršots, kopīgi apspēlēts un attīstās uz nākamo, organiski sajaucot kopā funk, ambient, drum'n'bass, acid jazz un pat post-rock noskaņas. Un neaizmirstot par paspēlēšanos ar dažādiem trokšņiem un efektiem, kas ik pa laikam rada aizrautīgas jam sesijas iespaidu.

Albums tiešām arī iespēlēts "džemojot" visiem kopā Rīgas "Sound Division Studio" un šādu mūziku laikam pat būtu grūti pārspēlēt individuāli atkal un atkal, graizīt tā un citādi. Tieši mijiedarbībā arī rodama šā albuma muzikālā sāls. Protams, ka ierakstam veikts gan mikss (Hāgā), gan māsters (Rīgas "Labo ierakstu studijā"), taču dzīva koncerta sajūta saglabājusies simtprocentīgi.

Kā jau šādai mūzikai piestāv, savas rozīnes kopīgajā pīrāgā iecepuši arī viesi. Īpaši lielu pienesumu devis ģitārists Ernests Rasa, piedalījies arīdzan ģitārists un labākās pašmāju džezfanka grupas "Very Cool People" līderis Elvijs Grafcovs un vēl viens ģitārists Rihards Kolmanis.

Albuma noskaņa nemitīgi mainās, kas arī ir lielākais "S&T Syndicate" trumpis – spēja mainīt ritmu, muzikālo saspēli un neuzbāzīgus skaņu eksperimentus kā "Lego" klucīšus aizrautīgā bērnu barā. Lai arī mūzika pamatā raksturojama kā sapņaina un iztēles pilna, rotaļīgums neizpaliek un dod atvieglojošas, lidojošas brīvības sajūtu.

Zaļā gaisma albumam tiek dota ar skaņdarbu "Green Light to the Wild Things" un sapņaini ievelkošu fanku, kas labākajā "S&T Syndicate" manierē pamazām pāriet uz jestrāku funky noskaņu. "Funky Roach" ir jau izteiktāks viegla funky skaņdarbs, kas nonāk līdz patīkami paskābai jeb acid jazz skartai jam sesijai. "Bathyscaphe" dažos teikumos vēsta par Atlantijas okeāna dzīlēm, muzikāli pasvītrojot stāstu ar sapņainu dzīvo drum'n'bass un sazini kādēļ pēkšņi iespēlējot Grīga "Kalnu karaļa alas" galvenās tēmas fragmentu.

Loģisks albuma turpinājums ir krietni mierīgākais, saksofoniski balādiskais skaņdarbs "Midnight Circus", kas aizpeld ambientā izplatījumā. "Friends Are Coming" savukārt ir laiskai mājas ballītei kā radīts nesteidzīgs funky disko ar prātu ievelkošu saksofona tēmu un tai sekojošu ģitāras sololidojumu.

Tālāk albuma noskaņa tiek sakāpināta ar smagāko tā grāvēju "RRR", kas piedāvā taisnu un smagu bītu, kam lieliski pretnostatīts iesākumā lēnīgs, bet arvien uzstājīgāks saksofons. Seko atslābums ar "Dust" – pavisam rotaļīgu, bet nesteidzīgu funky, kas tā arī aizgrūvo līdz skaņdarba beigām, šoreiz nepiedāvājot pārāk lielas "S&T Syndicate" skaņu un ritmu metamorfozes.

Par nosacītu hitu, kas diezgan pamatīgi izlec no pārējo vidus, gribas nodēvēt "The Skies of Baghdad". Lielisks rifs, noskaņa, grūvs un tematikai atbilstoši iespēlēts Elingtona "Karavānas" tēmas fragments! Visneparastākais albuma skaņdarbs ir "Reflections", kas ieturēts drīzāk postroka, nevis fanka manierē, un paspēlējas ar pulsējoša ambienta noskaņām. Īsti neiederas albuma kopskaņā.

Titulgabals "Interaction" pasvītro "S&T Syndicate" mūzikas esenci – reizē atsperīgu un nesteidzīgu funky, kas nemanot var pāriet uz drum'n'bass un organiski iepīt izjustu ģitāras solo. Viskrāsainākais muzikālais ceļojums viena skaņdarba laikā piedzīvojams "Moment After", kas iesākas kā albuma visromantiskākā balāde ar klavieru un saksofona saspēli, turpinās ar basa dominētu ambientu un lēnu soul grūvu, līdz beidzot nonāk līdz diezgan agresīvai jam sesijai ar saksofona virpuļiem pa virsu.

Vācijas galvaspilsētai veltītais "Berlin" arī iesākas ar dispečera paziņojumu vācu valodā par drīzo došanos ceļā, kas izrādās bruģēts ar neuzbāzīgu funky disko un vairākiem neparastiem elektronisko skaņu efektiem. "Tornado" pretēji nosaukumam ir acid jazz balāde ar saksofonu pie stūres un izjustu ģitāras solo.

Pirmspēdējais albuma skaņdarbs "Hard Reset" arī iesākas kā acid jazz balāde ar jau krietni lielāku uzsvaru uz acid jeb skanisko skābumu, kas pāriet disko bītā un dažādās valodās paustā filozofiskajā tekstā par tagadnes nozīmīgumu laika plūdumā. Noslēdzas disks ar klavieru un kaiju balsu ambienta ievadītu funky gabalu "The Old Harbour Town", kas rezultējas piesātinātā jam sesijā, nu jau jāsaka, labākajās "S&T Syndicate" tradīcijās.

Iespējams, labākais šā gada instrumentālās mūzikas albums Latvijā.