Par Trešā Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa pirmās vietas un Grand Prix ieguvēju, saņemot īpašo Jūrmalas pilsētas kausu un 3500 eiro Latvijas Valsts Meži Lielo balvu, kļuva Rīgas Doma kora skolas jauktais koris un diriģents Jurģis Cābulis, portālu "Delfi" informē konkursa rīkotāju pārstāve Inga Vasiļjeva.

Otro vietu un 2000 eiro naudas balvu ieguva jauktais koris "Parahyangan Catholic University Choir" no Indonēzijas, diriģents Ivan Yohan. Trešo vietu un 1000 eiro naudas balvu ieguva meiteņu koris "Elleri" no Igaunijas, diriģenti Külli Lokko un Kärolin Orav. Par konkursa labāko diriģentu tika atzīts Ivan Yohan, bet labākais obligātā skaņdarba – Andra Dzenīša opusa "The Drop" – interprets ir Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, kas ieguva arī skatītāju simpātiju balvu.

Pēc pirmās dienas rezultātiem finālam izvirzīti tika pieci kori: jauktais koris "Aidija" (Lietuva), jauktais koris "Parahyangan Catholic University Choir" (Indonēzija), meiteņu koris "Elleri Tutarlastekoor" (Igaunija), Rīgas Doma kora skolas jauktais koris (Latvija) un sieviešu koris "Aino" (Somija).

Konkursa mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols komentē: "Trešais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss ir gandrīz jau noslēdzies, bet man ir sajūta, ka mēs visi šīs dienas atcerēsimies vēl ilgi un ar pašām labākajām atmiņām. Jo šogad katrs no mums izvirzīja sev jaunus mērķus, centās tos sasniegt un visi, ieskaitot mani, ir spēruši nākamo soli savā attīstībā. Uz tikšanos nākamgad – 2019. gada septembrī!"

"Konkurss pārliecinoši virzās uz lielo mērķi – iekļūt Eiropas Grand Prix koru konkursu apritē. Un ticu, ka tas rīkotājiem izdosies, jo šis gads parādīja atvērtību dažādībai, augstāko organizatorisko līmeni, un, mani kā žūrijas locekli, īpaši gandarīja žūrijas izvēle – visi augstas raudzes profesionāļi, mūsu diskusijas bija par smalkām izpildījuma niansēm. Un tas ir lieliski!" par konkursu stāsta žūrijas komisijas priekšsēdētājs, komponists Ēriks Ešenvalds.

Trešais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss noritēja no 21. līdz 23. septembrim Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un sapulcināja simtiem dziedātāju no Somijas, Islandes, Indonēzijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Konkursantu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija ar latviešu komponistu Ēriku Ešenvaldu priekšgalā.