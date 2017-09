Otrajā Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā, kas no šī gada 22. līdz 24. septembrim notiks Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, piedalīsies 12 dalībnieki no astoņām valstīm, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Konkursā piedalīsies jauktais koris "New Dublin Voices" no Īrijas, jauktais koris "Grex Musicus" no Somijas, "Koper" mūzikas skolas meiteņu koris un jauktais koris "Crescendo" no Slovēnijas, vīru koris "Svanholm Singers" un jauktais koris "Harlanda Chamber Choir" no Zviedrijas, jauktais koris "Vox Iuvenalis" no Čehijas, jauktais koris "Harmony" no Krievijas, Tartu studentu jauktais koris no Igaunijas, kā arī trīs pašmāju kolektīvi – jauktais koris "Austrums", Emīla Dārziņa jauktais koris Mākslas muzeja "Rīgas birža" vīru koris.

"Pirmais konkursa gads bija veiksmīgs un apstiprināja pārliecību, ka šādam pasākumam ir liels potenciāls. Mūsu ambīcija ir kļūt par labāko amatieru koru galamērķi Baltijas jūras reģionā, padarot dalību tajā par katra amatierkora prestiža un kvalitātes apliecinājumu un nesot Jūrmalas un Latvijas vārdu pasaulē," stāsta konkursa idejas autors un mākslinieciskais vadītājs, diriģents Jānis Ozols.

Konkursa obligātā skaņdarba autors šoreiz ir latviešu komponists Ēriks Ešenvalds. "Speciāli konkursam uzrakstīju opusu "Lux aeterna" – sākotnējā versijā sešbalsīgs skaņdarbs jauktajam korim, pēc tam tapa pārlikumi sieviešu un vīru koriem. Darbu rakstīšanu konkursiem es varētu salīdzināt ar pulksteņmeistara prasmi - pie tā ķēros ar lielu aizrautību, mēģinot savienot māksliniecisko kvalitāti ar tehniskajām grūtībām, kas ļautu izgaismot katra kora iespējas. "Lux aeterna" ir frāzējumā un legato štrihā balstīts darbs," par jaundarbu stāsta Ē. Ešenvalds.

Konkursantu sniegumu vērtēs starptautiska žūrija, kurā darbosies kora un orķestru diriģents Bredijs Olreds (Brady Allred) no ASV, kas ar saviem kolektīviem guvis daudzas uzvaras konkursos, bieži uzstājas kā viesdiriģents festivālos, strādā kā žūrijas priekšsēdētājs un pārstāvis vietējos un starptautiskos koru konkursos, kā arī pasniedz meistarklases.

Žūrijā darbosies arī godalgots kordiriģents, pasniedzējs un komponists Ambrožs Čopi (Ambrož Čopi) no Slovēnijas; kordiriģents, pasniedzējs, profesors, vairāku starptautisku festivālu iniciators un mākslinieciskais vadītājs Rolands Daugela (Rolandas Daugėla) no Lietuvas, kā arī diriģente Trīna Koha (Triin Koch) no Igaunijas, kura ar saviem kolektīviem guvusi gan vietējas nozīmes, gan starptautiskus panākumus.

Piektais žūrijas loceklis ir pašmāju komponists, pasniedzējs un ērģelnieks Rihards Dubra, kura daiļrade ir cieši saistīta ar sakrālo mūziku un darbi skan daudzos starptautiskos festivālos un koncertos.

Konkurss notiks trīs dienas, piektdienas vakarā pulcējot visus dalībniekus atklāšanas koncertā, bet sestdien un svētdien piedāvājot pusfināla koru sacensību divās kategorijās. Svētdien sekos "Grand Prix" izcīņas fināls, savukārt pēc tā būs noslēguma koncerts, kurā uzstāsies pašmāju a cappella dziedāšanas zvaigznes – vokālā grupa "Framest".

Biļetes uz konkursa pasākumiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.