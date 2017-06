"Positivus" festivāla "Dabas skatuve", kas ik vasaru simtiem festivāla apmeklētāju pulcē priežu pakājē Salacgrīvas kāpās, arī šoreiz piedāvās daudzveidīgu mūzikas un mākslas programmu, ļaujot izbaudīt augstvērtīgu muzikālo sniegumu, novērtēt dažādus konceptuālus mūzikas projektus, kā arī pozitīvi uzlādēties kopā ar improvizācijas teātri un komiķu stāvizrādēm, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Šogad uz "Dabas sktuves" ģitārists Mārcis Auziņš piedāvās meditatīvu improvizāciju, kas, mijiedarbojoties dabai, cilvēkiem un īpašajai festivāla gaisotnei, radīs emocionāli plašu noskaņu. Virtuozais ģitārists Matīss Čudars demonstrēs iespējas, ko skaņu radīšanā spēj ģitāra. Īpašu noskaņu radīs akadēmiski skolotais pianists un komponists Platons Buravickis, savā elektroakustiskajā programmā ļaujot satikties modernajām tehnoloģijām ar klasiskiem motīviem.

Savdabīgu popmūziku piedāvās sintpopa duets "Tehnikums", kas pēc debijas albuma "Ko gribu, to daru" izdošanas piesaistījuši plašu fanu pulku. Psihedēliskās popmūzikas un drīmpopa fani novērtēs ēteriski "grūvīgo" projektu "Polifauna", savukārt elektronikas cienītājiem vērts pievērst uzmanību eksperimentālās indie elektronikas duetam "Āres".

"Positivus" festivālā spēlēs arī jaunā dziedātāja Tīna Šipkēvica, piedāvājot dažādu dziesmu kaverversijas balsij un akustiskajai ģitārai, savukārt zināmu skarbuma devu atmosfērai piešķirs repa māksliniece Viņa.

Būs iespēja novērtēt arī dažādus konceptuālus mūzikas projektus. Akadēmiskās mūzikas mākslinieces un "Red Bull Music Academy" laureātes Agatas Meļņikovas izlolotais projekts "Sign Libra" ar videoprojekciju palīdzību veidos sinerģiju starp Zemi un cilvēku. Dīdžeju un vīdžeju apvienība "Kosmodisks" sola "nenormāli netīru" tehno, hiphopu un vizuālo noformējumu deviņdesmito gadu stilā. Muzikālā apvienība "Mad Ant", kurā darbojas divas aktrises un dizaineris, sniegs "labāko, ko var panākt pankmūzikas, tehno, etno un disko mūzikas apvienojums". DJ Oriole kopā ar VJ Lindu Kononi eksperimentēs ar skaņu un attēlu, ļaujot nokļūt citā dimensijā. Jaunu audiovizuālu pieredzi piedāvās arī "Pachamama Beats", bet sadzīviskās ezotērikas žanru – konceptuālais dīdžejprojekts DJ Dimdiridū, savukārt pret jebkādu loģiku un jebkādiem likumiem nostāsies radošā apvienība "Kapelmeistars Group", piedāvājot plašākai publikai pašu radīto mūzikas žanru "opposite pop".

Tāpat uz "Dabas skatuves" par labu garastāvokli un smaidiem šogad rūpēsies stand-up komiķu apvienības "Comedy Latvia", "Comedy Estonia" un "Sieviešu Stendaps", kā arī Rīgas improvizācijas teātris.

Uz "Dabas skatuves" gaidāma arī grupa "Sūdi", kas ir ikgadējie programmas rezidenti un ārpus festivāla konteksta klausītājus ar pārāk biežiem koncertiem nelutina. Ikviena viņu uzstāšanās ir notikums un vienlaicīgi satīrisks pārskats par svarīgām tēmām.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska un citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta, tostarp ar māksliniekiem, kas uzstāsies uz abām galvenajām skatuvēm.

Trīs dienu biļete bez telts vietas maksā 75 eiro, ar telts vietu – 83 eiro Pieejamas dažādas atlaides un grupas biļetes. Visas festivāla biļetes var iegādāties "Positivus" festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Biļešu cena pieaugs no 15. jūnija.