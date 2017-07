Atlikušas vien nepilnas trīs nedēļas, līdz mūzikas un vasarīgas atpūtas mīļotāji varēs pulcēties Liepājas pludmalē, kur 28.-29.jūlijā norisināsies festivāls "Summer Sound". Šogad sadarbībā ar ilggadējo partneri – festivāla oficiālo radio – "Radio SWH", festivālā būs jaunas mūzikas skatuve "Priekšnams", uz kuras uzstāsies tādi mākslinieki kā "Treeeye", Jānis Irbe, "Jauda", "Refleksija" un citi, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

No postroka līdz drum and bass, no prog-roka līdz ambient – "Treeeye" piedāvā iegremdēties plašā atmosfēriskā skaņu sajaukumā, kā arī elektronisko un akustisko instrumentu sinerģijā. Elektroniskā indie žanra pārstāvis Jānis Irbe kā dziesmu autors darbojas no 2007 gada. Spēlējis dažādās grupās, no kurām zināmākā ir "Tris", bet pērn uzsāka savu solo projektu, 2016. gada rudenī publiskojot dziesmu Paskaties. Rokgrupa "Jauda" radusies pagājušā gada pavasarī apvienojot spēkus trīs līvāniešiem. Līdz šim ņemta dalība dažādos grupu konkursos un pasākumos, bet nesen laista klajā jaunākā dziesma "Pēdējais vilciens" no grupas topošā albuma. Smagā metāla pārstāvji "Refleksija" savulaik uzvarēja "Radio SWH" jauno grupu konkursā "Priekšnams".

Jaunā skatuve būs lieliska iespēja jaunajiem mūziķiem parādīt sevi plašākai publikai. Uz "Priekšnams" skatuves šogad sagaidīsim arī tādas grupas kā alternatīvā roka apvienība "Metrs", viegla sarkasma cienītājus "Kas Tev Par Daļu" un alternatīvās mūzikas pārstāvji "Pussy Rock". Arī šogad "Summer Sound" festivālā darbosies "Radio SWH" tiešraide, informējot savus klausītājus par festivāla dienās notiekošo, kā arī organizējot tikšanās un intervijas ar festivāla māksliniekiem.

Pludmales festivāls "Summer Sound" norisināsies Liepājā 28.-29.jūlijā ar vairāk nekā 40 māksliniekiem. Dīdžeju trio "Cheat Codes" no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne Felix Jaehn, kā arī franču dīdžejs un producents Klingade parūpēsies par grandiozu elektroniskās mūzikas programmu jūras krastā. Ar savu vērienīgāko šīs vasaras koncertu uz festivāla lielās skatuves uzstāsies Dons, savukārt pamatīgu ballīti garantēs "Bermudu Divstūris". Bez jau nosauktajiem vārdiem festivāla viesus priecēs plaša Latvijas mūziķu programma – "Triana Park", "Bandmaster", "Satellites LV", "Sibyl Vane", "Deeper Upper", "Franco Franco", "Skyforger", "My Radiant You", "Fakts", "Pienvedēja Piedzīvojumi", "Astro'n'out", Ivo Fomins, "Polifauna" un citi.

Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā, kā arī "Biļešu serviss" tīklā.