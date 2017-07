Nedēļas nogalē Liepājā notikušo "Summer Sound" festivālu divu dienu laikā apmeklējuši aptuveni 23 000 cilvēku, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Jau ziņots, ka sestdienas vakara kulminācija bija dziedātāja Dona koncerts un salūts tā izskaņā, kas priecēja tūkstošiem skatītāju Liepājas pludmalē. Kā uzsver festivāla rīkotāji, šis kļuvis par pēdējo trīs gadu laikā apmeklētāko "Summer Sound" festivālu.

Festivāls šogad norisinājās divas dienas, pulcējot virkni mīlētu latviešu un ārvalstu mākslinieku, to skaitā "Cheat Codes", Felix Jaehn, Klingande, Donu, "Bermudu divstūri", "Triana Park", "Bandmaster", "Satellites LV", "Sibyl Vane", "Deeper Upper", "Franco Franco", "Skyforger", "My Radiant You", Fakts, "Pienvedēja Piedzīvojumus", "Astro'n'out", Ivo Fominu, "Polifaunu" un citus.

"Šogad festivāls piedzīvojis lielāku apmeklētāju interesi, kā iepriekšējos gados. Festivāla viesi tikai priecēti ar jaunām skatuvēm, uzlabotām atpūtas zonām un saulaini vasarīgiem laikapstākļiem un festivāla organizatori pauž gandarījumu par veiksmīgi aizvadīto pasākumu," pēc pasākuma akcentē rīkotāji.

"Ir izskanējis vēl viens krāšņs "Summer Sound festivāls un esam ļoti gandarīti gan par kuplo apmeklētāju skaitu, gan svētku atmosfēru, ko visi izdzīvojām. Vēlamies teikt lielu paldies festivāla apmeklētājiem – festivālu un tā atmosfēru veido tieši viņi. Paldies visiem par pozitīvo lādiņu divu dienu garumā, par smaidiem un dejām, par patiesas vasaras skaņas radīšanu! Esam gatavi plānot nākamo gadu un sagaidīt jūs vēl kuplākā skaitā," stāsta "Summer Sound" direktore Linda Zajarska.

Pludmales festivāls "Summer Sound" norisinājās 28. un 29. jūlijā, programmā, piedāvājot vairāk nekā 50 mākslinieku priekšnesumus.