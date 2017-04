Liepājas pludmales festivāls "Summer Sound", kas šogad norisināsies 28. un 29. jūlijā, izziņo programmu, apmeklētājiem piedāvājot vairāk nekā 40 mākslinieku uzstāšanās, to skaitā "Cheat Codes", Feliksu Džeinu (Felix Jaehn), Klingandi, Donu, "Bermudu divstūri" un daudzus citus, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Dīdžeju trio "Cheat Codes" no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne Fēlikss Džeins, kā arī franču dīdžejs un producents Klingade parūpēsies par elektroniskās mūzikas programmu jūras krastā. Ar savu vērienīgāko šīs vasaras koncertu uz festivāla lielās skatuves uzstāsies Dons, savukārt pamatīgu ballīti garantēs "Bermudu divstūris".

Bez jau nosauktajiem māksliniekiem festivāla viesus priecēs Latvijas mūziķu programma – "Triana Park", "Bandmaster", "Franco Franco", "Skyforger", "My Radiant You", "Fakts", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Astro'n'out", Ivo Fomins, "Polifauna" un citi. Arī šogad festivāls atbalstīs mazāk zināmus talantus, piedāvājot pavisam jaunu grupu koncertus, savukārt vienā no festivāla dienām plānota īpaša koncertprogramma ar vairākiem Liepājā un Latvijā zināmiem mūziķiem.

"Katru gadu domājam par to, lai visi festivāla un Liepājas viesi uz pāris dienām nonāktu aizraujošā svētku un mūzikas piedzīvojumā. "Summer Sound" festivāls ne vien piedāvā plašu mūzikas programmu, bet arī pavisam unikālu atmosfēru – pasaulē nemaz nav tik daudz festivālu, kas notiek tieši jūras krastā, blakus zaļam, plašam parkam brīnišķīgi skaistas pilsētas sirdī", par gaidāmo festivālu stāsta festivāla direktore Linda Zajarska.

Šis būs jau septītais "Summer Sound" gads un festivāla organizatori sola ne tikai par bagātīgu muzikālo programmu, bet arī daudzveidīgu aktivitāšu un izklaižu klāstu, tāpat šogad festivāls strādās cieši sadarbojoties ar vietējiem Liepājas uzņēmējiem, piedāvājot virkni atlaižu un priekšrocību festivāla apmeklētājiem.

No 6.aprīļa sākas lētāko festivāla biļešu tirdzniecība, kas būs pieejama tikai 10 dienas – līdz 16. aprīlim. Biļetes nopērkamas festivāla mājas lapā www.summersound.lv, kā arī "Biļešu servisa" kasēs.