Pludmales festivāla "Summer Sound" mākslinieku sarakstu papildina muzikālās apvienības no Baltijas valstīm, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Uz "Summer Sound" skatuvēm kāps grupas "Deeper Upper", "Sibyl Vane", "Satellites LV", "Z-Scars", "Very Cool People" un Kriss Noa (Chris Noah).

"Deeper Upper" sastāvā spēlē četri puiši no Lietuvas. Kopš 2010. gada grupa ir uzstājusies vairākos festivālos Baltijā un Eiropā, kā arī ieguvuši pirmo vietu 2014. gada "EuroMusic Contest" konkursā. Grupas biogrāfijā ir viens pilnais studijas albums "Mirrors", kā arī divi minialbumi "Ceremony" un "Structures".

"Sibyl Vane" ir melanholisks indie un alternatīvā roka trio no Igaunijas. Kā uzsver festivāla rīkotāji, ievērības cienīgs ir fakts, ka grupas vokāliste, ģitāriste un dziesmu autore Helēna Rendlahta ir vienīgā dziedošā un ģitāru spēlējošā sieviete Igaunijas rokmūzikā. Savu debijas albumu "Love, Holy Water and TV" grupa izdeva Latvijas indie mūzikas ierakstu kompānijā "I Love You Records" un kopš tā laika regulāri uzstājas Latvijā gan ar solo koncertiem, gan dažādos festivālos.

Pašmāju grupa "Satellites LV" muzicē jau kopš 90. gadu otrās puses un kopš 2006. gada tās sastāvā ir Jānis Žilde, Edgars Žilde, Toms Ostrovskis, Mareks Ameriks un Ervings Znotiņš. Savulaik plūkuši laurus mūzikas festivālā "Liepājas dzintars 1997", ieguvuši vairākas Mūzikas ierakstu gada balvas un kā pirmie Baltijas valstīs izdevuši albumus britpopa ("Piens") un postroka ("Kind of Glue") žanros. Šogad "Satellites LV" plāno savu diskogrāfiju papildināt ar jaunu albumu, kurā būs jūtamas 70. gadu softroka un 80. gadu postpanka noskaņas.

"Z-Scars" ir grupa no Latvijas, kura plašāku atpazīstamību ieguva 2003. gadā ar dziesmu "Tu tuvojies sev". Poproka stilā spēlējošā grupa "Z-Scars" kopumā ir izdevusi sešus studijas albumus un piedalījusies vairākos konkursos, tai skaitā "Liepājas dzintars" un Latvijas Eirovīzijas nacionālajā atlasē. Šī gada maijā grupa izdeva singlu "Maratons", aktīvi koncertē un strādā pie savu labāko dziesmu dzīvo ierakstu akustisko versiju albuma izdošanas.

Viena no labākajām džezfanka grupām Latvijā un arī Baltijā "Very Cool People" šogad izdevusi albumu ar neredzēti garu nosaukumu "Heya Some Kind of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas", kas pēc skaita ir ceturtais grupas albums. "Summer Sound" festivālā dziesmas no jaunā albuma "Very Cool People" uz skatuves palīdzēs izpildīt dziedātājas Kristīne Prauliņa un Evilena Protektore.

22 gadus vecais mūziķis no Rīgas Kriss Noa, īstajā vārdā Krists Indrišonoks, Latvijas mūzikā sevi pieteica pirms diviem gadiem ar singlu "Had It All". Šī gada maijā pie klausītājiem nonāca viņa debijas minialbums "What About Tomorrow?"

Jau ziņots, ka lielākais pludmales festivāls Latvijā "Summer Sound" norisināsies Liepājā 28. un 29. jūlijā ar vairāku desmitu mākslinieku uzstāšanos pašā jūras krastā, to skaitā "Cheat Codes", DJ Felix Jaehn, Klingande, Dons, "Bermudu divstūris", "Triana Park", "Bandmaster" un daudzi citi.

No 9. jūnija līdz 9.jūlijam iespēja iegādāties īpašās draugu biļetes. Pērkot 6 festivāla biļetes, pirkumam tiks piemērota atlaide vienas biļetes apmērā.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs.