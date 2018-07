Ar "Pilsētas skatuves" koncertiem "Summer Sound" dažādās Liepājas trīs vakarus pēc kārtas ieskandinās 3. un 4. augustā Liepājas pludmalē gaidāmo festivālu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

"Summer Sound" festivāla ieskaņas koncertos "Pilsētas skatuves" kopumā uzstāsies 15 pašmāju jaunie un jau zināmie mūziķi un dīdžeji, tajā skaitā arī Liepāju pārstāvošie mākslinieki. Uz trīs dažādām skatuvēm kāps "The Coconuts", Mārtiņš Dambis & Co, "NiklāvZ", "Funky DJ Elegant", "The Mary Jane", "Greg John", "Blue Jean Serenade", "Quartet of Five", "Sub Scriptum", "DJ Martin Birch", "Plastic Dummy", "Numbers", "Chimbars", "NeimoM", "Four Minute Man".

Koncerti norisināsie 31. jūlijā, 1. un 2. augustā. Par koncertvietām ir izvēlētas vietas, kurās nav ierasts baudīt mūziķu uzstāšanās – Liepājas Pētertirgū, Kuršu ielā 11, pie ieejas Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14 un Juliannas pagalmā, Friča Brīvzemnieka ielā 7. Pilsētas skatuves koncertos ieeja ir bez maksas.

"Festivāls aizvien vairāk pievērš uzmanību un uzsver priekšrocības, ko dod tā atrašanās Liepājā. Pilsēta dod brīnišķīgas iespējas izmantot esošo infrastruktūru, lai varētu nodrošināt iespēju baudīt mūziku, citas mākslas un garšas gan iedzīvotājiem, gan tās viesiem. Šogad speram pirmo soli šajā virzienā – dodoties ārpus festivāla ierastās telpas un laika", par "Pilsētas skatuves" koncertu ideju stāsta "Summer Sound" festivāla direktors Uldis Pabērzis.

"Summer Sound" festivālā uzstāsies amerikāņu rokgrupa "Goo Goo Dolls", britu rokgrupa "Coasts", vācu dīdžejs "Alle Farben", lietuviešu mūziķis "Daddy Was a Milkman", pašmāju "Musiqq", "Gacho", Aija Andrejeva, "Labvēlīgais Tips", "Dzelzs Vilks", "Pienvedēja Piedzīvojumi", "Rīgas Modes", Igo, Justs, "Sudden Lights", "Chris Noah", Marta Ritova, "Astra The 22's", "Riga Reggae", "Singapūras satīns", Ozols+Tehnikums, reperi Ansis, Edavārdi un Fakts, dīdžeji Toms Grēviņš un Makree, Lietuvā dzīvojošais mūziķis Andis Grīva ar grupu "Andis Grīva ir WWMM", lietuviešu grupas "Colours of Bubbles" un "Antikvariniai Kašpirovskio dantys", "Čipsis un Dullais", "Inokentijs Mārpls", "Soundarcade", "Židrūns", "The Bongo Club", "Garbanotas Bosistas", "The Bad Tones", "Múr", "Bucharest", "Podruga", DJ Uldis Rudaks un daudzi citi.

Biļetes uz "Summer Sound 2018" iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā, kā arī festivāla mājaslapā.