Pludmales festivāla "Summer Sound" mūzikas programmai pievienoti vairāki mākslinieki, to skaitā "Tehnikums", "Edavārdi" un "Singapūras Satīns". Tāpat festivāla apmeklētājus gaidīs pavisam jauna skatuve "Koncertsēta", kurā uzstāsies Reinis Young, Tīna Šipkēvica, Ibstens Kūns, Martin Confused, Baiba Dēķena, Aivis Gailītis, improvizācijas teātris "Prieka Ministrija" un citi mākslinieki, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Sintpopa dueta "Tehnikums" uzstāšanās ne tikai sola atkalredzēšanos ar Ozolu, kura iepriekšējā gada uzstāšanās "Summer Sound" festivālā daudziem palikusi atmiņā kā viena no emocijām bagātākajām. "Edavārdi" pārliecinoši sevi pieteicis kā viens no Latvijas spēcīgākajiem reperiem, bet "Singapūras Satīns" ar ironiskajiem dziesmu vārdiem un lipīgajām melodijām neatstās vienaldzīgu nevienu.

Šogad "Summer Sound" pirmo reizi piedāvās jaunu skatuvi "Koncertsēta", kura parka koku ieskauta aicinās festivāla apmeklētājus atvilkt elpu mierīgākā gaisotnē, piedāvājot bagātīgu kultūras programmu. Uz skatuves varēs redzēt pašmāju mūziķus, tostarp čella un ģitāras virtuozus, bet dažādību radīs improvizācijas teātris un dzejas slams. Tāpat būs dzirdami mūziķi un jaunas apvienības no festivāla pilsētas Liepājas. Uz "Koncertsētas" skatuves kāps tādi mākslinieki kā Reinis Young, Tīna Šipkēvica, Ibstens Kūns, Martin Confused, Baiba Dēķena, Aivis Gailītis, Gints Cālītis, "Greg John", "Vilksnevilks" un improvizācijas teātris "Prieka Ministrija". Mūziķu saraksts uz šīs skatuves līdz festivāla tiks papildināts.

Pludmales festivāls "Summer Sound" norisināsies Liepājā 28. - 29.jūlijā ar vairāk nekā 40 māksliniekiem. Dīdžeju trio "Cheat Codes" no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne "Felix Jaehn", kā arī franču dīdžejs un producents "Klingade" parūpēsies par grandiozu elektroniskās mūzikas programmu jūras krastā. Ar savu vērienīgāko šīs vasaras koncertu uz festivāla lielās skatuves uzstāsies Dons, savukārt pamatīgu ballīti garantēs "Bermudu Divstūris". Festivāla viesus priecēs krāšņa Latvijas mūziķu programma: "Triana Park", "Bandmaster", "Satellites LV", "Sibyl Vane", "Deeper Upper", "Franco Franco", "Skyforger", "My Radiant You", "Fakts", "Pienvedēja Piedzīvojumi", "Astro'n'out", Ivo Fomins, "Polifauna" un citi.

Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā, kā arī "Biļešu serviss" tīklā.