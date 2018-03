Jonas Blue - īstajā vārdā Gajs Džeimss Robins (Guy James Robin) piedzima Lielbritānijā 1988. gadā. Karjeru sāka 2015. gadā, uzreiz gūstot panākumus ar remiksu Treisijas Čepmenas dziesmai "Fast Cars". Rezultātā Jonas Blue un britu dziedātājas Dakotas versija kļuva pat populārāka par Čepmenas oriģinālu, sasniedzot otro vietu britu singlu topā un atrodoties pirmajā desmitniekā veselus trīs mēnešus. Šis debijas singls ieguva multiplatīna statusu daudzās Eiropas valstīs un tika nominēts Britu Gada balvai divās kategorijās: Gada singls un Gada video.

Jau nākamais singls – remikss kompozīcijai "Perfect Strangers", kas iznāca 2016. gadā –, atkal iegūst multiplatīna statusu. Šoreiz ne tikai Eiropā, bet arī ASV un Austrālijā.

Visbeidzot pagājušā gada maijā iznākušais singls "Mama" ar jaunu zelta un platīna birumu nostiprina Jonas Blue statusu.

Visas šīs kompozīcijas iekļautas debijas albumā "Jonas Blue: Electronic Nature – The Mix 2017".

Savukārt Sigala jeb īstajā vārdā Brūss Fīlders (Bruce Fielder) piedzima Norfolkā 1992. gadā. Astoņu gadu vecumā viņš sāka mācīties klavierspēli, vēlāk izglītojās Noridžas koledžā un Vestminsteres universitātē. Viņa debijas singls "Easy Love" nāca klajā 2015. gadā, uztraucoties pašā britu singlu topa virsotnē un iegūstot platīna statusu ne tikai Eiropas valstīs, bet arī Austrālijā.

Arī nākamais tā paša gada singls "Sweet Lovin" gūst līdzīgus panākumus – trešais britu topā, zelta un platīna statuss daudzās Eiropas valstīs.

Arī nākamajā, 2016.gadā, Sigala ir ne mazāk produktīvs: sadarbībā ar labi zināmiem solomāksliniekiem Džonu Ņūmenu un Nīlu Rodžersu iznāk kompozīcija "Give Me Your Love", savukārt ar Kregu Deividu – "Ain't Giving Up".

No jaunākajiem panākumiem jāmin pagājušā gada singls "Came Here for Love" ar dziedātājas Ellas Eiras piedalīšanos, savukārt pats aktuālākais veikums – "Lullaby" ar Palomas Feitas vokālu.

Pārējie pasākuma mākslinieki tiks izziņoti vēlāk.

Biļešu pārdošana uz "Sunset festival" 1. jūnijā ar Jonas Blue un Sigala šovu "Biļešu serviss" tīklā sākas pirmdien, 12. martā, pulksten 10.00.