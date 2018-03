Kā raksta koncerta organizatori, Sandē balss tiek salīdzināta ar Ninas Simones, Aretas Franklinas, Vitnijas Hjūstones, Enijas Lenoksas, Bejonsas, Treisijas Čepmenas un citu dīvu talantu. Emelija Sandē ir pilnīga vai vismaz daļēja visu savu dziesmu autore. Viņa sacerējusi skaņdarbus arī citiem izpildītājiem, piemēram, Šerilai Kolai, Leonai Luisai, Susanai Boilai; sadarbojusies ar Noughty Boy, Tinie Tempah, Professor Green u.c.; iedziedājusi vokālu Deivida Getas kompozīcijā "What I Did For Love" utt.

Kā uzsver koncerta rīkotāji, Sandē uzstāšanās bieži ir emocionāli stiprākas par ierakstiem, un "sniedz skatītājiem neaizmirstamu saviļņojumu, kas nenorimst vēl ilgi pēc koncerta".

Adele Emelija Sandē dzimusi 1987.gadā Lielbritānijas pilsētā Sanderlendā. Kādā intervijā viņa uzsver, ka ceļš uz atpazīstamību nav bijis viegls, jo ierakstu kompānijas nav vēlējušās izdot albumu ar viņas pašas komponētām dziesmām; tas licies pārāk riskanti. Taču līdz ar pirmo singlu "Heaven" 2011.gadā, kas nokļuva britu topa otrajā vietā un sekojošiem "Read All About It" un "Beneath Your Beautiful" (sacerēti sadarbībā ar Professor Green un Labrinth), kas sasniedza britu un īru topu virsotnes, tika atklāts jauns, unikāls talants.

2012. gadā iznākušais albums "Our Versions of Events" pavadīja britu topa pirmajā vietā kopumā 10 nedēļas, un ar vairāk nekā diviem miljonu kopiju kļuva par gada vispārdotāko albumu Lielbritānijā (septiņkārtīgs platīna statuss), pārspējot pat Adeles "21". Līdzīgi tas tika uzņemts vēl virknē pasaules valstu: trīskāršs platīns Īrijā un platīns Francijā, zelts Austrālijā, Jaunzēlandē, Vācijā, Beļģijā, Itālijā un Šveicē.

Jaunākais, 2016. gadā iznākušais Emelijas Sandē albums sasniedza otro vietu britu topā. No tā īpaši izceļamas kompozīcijas "Hurts" un "Breathing Underwater".

Emēlijas Sandē kopumā četras reizes triumfējusi "Brit Awards" ceremonijā (2013. un 2017.gadā), BET Awards (2013), EBBA (2013), britu komponistu un dziesmu autoru "Ivor Novello Awards" divās kategorijās u.c.. Par sasniegumiem mūzikā viņa apbalvota arī ar Britu impērijas ordeni.

Biļešu pārdošana Emelijas Sandē koncertu sāksies pirmdien, 12. martā, pulksten 10.00 "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Tāpat "Biļešu servisa" kasēs turpinās biļešu tirdzniecība uz citiem "Sunset Festival" koncertiem.