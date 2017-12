"Sunset Festival 2018" pasākumu sezonu 5.jūlijā paredzēts sākt ar britu trio "Clean Bandit" uztāšanos. Viņu kontā ir radiohiti "Rockabye", "Symphony", "Rather Be", "Real Love", "I Miss You", "Tears", "Stronger" un virkne citu.

Elektroniskās un popmūzikas apvienošana ar klasiku (Mocarts un Šostakovičs) un spilgti solisti ir britu grupas "Clean Bandit" panākumu atslēga. Sākot no Džesas Glinas (Jess Glynne) balss viņu pirmajā starptautiskajā hitā "Rather Be", kam seko "Real Love"; tad superhits "Rockabye", kurā vokālās partijas dala Annemarija (Anne-Maria) un Šons Pols (Sean Paul), un "Symphony", kur solo izpilda Zāra Larsone.

1993. gada pavasarī darbību sāka Radio SWH – pirmā šāda līmeņa Latvijas komercradiostacija, kuras zīmīgas aktivitātes pēcāk bija arī koncertu organizēšana. Ar vienu no vērienīgākajiem tika svinēta Radio SWH atklāšana. Atsaucot atmiņā tā laika notikumus, tika nolemts 14. jūlijā no jauna sapulcēt tieši tos pašus māksliniekus, kas Skanstes ielas pagalmā uzstājās 1994. gada jūlijā: Dr. Alban, Haddaway, "Ace of Base" (pārstāvēs soliste Dženija Bergrena), "Army of Lovers" un Rozalla.

Biļetes uz abiem pasākumiem pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā, sākot no pirmdienas, 18. decembra.

"Sunset Festival" ietvaros Siguldas pilsdrupu estrādē vai Pils parkā iepriekšējos gados uzstājušies Demjens Raiss, "James", Džesija Veira, "The Naked and Famous", "The xx", Kārlis Kazāks, "Neon Saturdays", "ZigZag", "Franco Franco", "Rīgas Modes", "My Radiant You", Chris Noah, "Audience Killers" un "Bandmaster".