Siguldas pilsdrupu estrādē 15. augustā izskanēs šī gada "Sunset" festivāla trešā un noslēdzošā diena, kurā Siguldas iedzīvotājus un pilsētas viesus ar muzikālo priekšnesumu priecēs pašmāju apvienības "My Radiant You" un "Bandmaster", bet vakara kulminācijā – britu grupas "The xx" uzstāšanās, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "LTips Agency".

Siguldas pilsdrupu estrādes teritorija apmeklētājiem būs atvērta no plkst. 18.30. Plkst. 19.30 uz skatuves kāps grupa "My Radiant You", vakaru plkst. 20.30 turpinās "Bandmaster", bet plkst. 21.30 – vakara galvenie mākslinieki no grupas "The xx".

Kā raksta festivāla rīkotāji, iespējams, daļa klausītāju britu elektroniskā indīroka trio "The xx" iepazina tikai šoziem ar fenomenāli populāro radiohitu "On Hold" Kompozīcija ir no albuma albumā "I See You", kas ir trešais grupas karjerā. Tas tika izdots 13. janvārī un ir otrais, kas nokļuva britu topa pārdotāku albumu pašā virsotnē. Tādus pašus panākumus savulaik sasniedza debijas albums "xx" (2009), kamēr otrais ar nosaukumu "Coexist" (2012) bija piektajā vietā. 2010. gadā "The xx" saņēma prestižo "Mercury" balvu un 2011. gadā grupa tika nominēta "BRIT" balvai trīs kategorijās.

Biļetes ir pieejamas "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā, kā arī pirms pasākuma biļešu kasē pie ieejas Siguldas pilsdrupu estrādē.