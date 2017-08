Siguldas pilsdrupu estrādē 9. augustā ar jaunzēlandiešu indī roka sensāciju "The Naked And Famous" turpinās "Sunset" festivāls, kas šajā vietā izskan jau otro gadu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "LTips Agency".

Vakara gaitā uzstāsies arī pašmāju grupa "Audience Killers" un dziesminieks Kriss Noa (Chris Noah).

Festivāla trešā diena plānota15. augustā, kad "Sunset" festivālu noslēgs britu trio "The xx".

9. augustā Siguldas pilsdrupu estrāde apmeklētājiem būs atvērta no plkst. 18.30. Vakaru iesāks Kriss Noa, kurš uz skatuves kāps plkst. 19.45, plkst. 20.30 uzstāsies "Audience Killers", bet vakara galvenie mākslinieki "The Naked ann Famous" uzstāšanos sāks plkst. 21.30.

"The Naked and Famous" (TNAF) pamatoti tiek uzskatīta par Jaunzēlandes muzikālo sensāciju. Jau ar debijas albumu "Passive Me, Agressive You" (2011) grupa guva ievērojamus panākumus un drīz vien lika par sevi runāt ārpus Jaunzēlandes un Austrālijas muzikālajām robežām.

Grupas daiļrade tiek raksturota kā "mutuļojoši aizraujoša popmūzika, ar indī, kaprīza 80. gadu postpanka un elektroroka iezīmēm". Tā kļuvusi par šī kvinteta vizītkarti. Grupas kodolu veido Alisa un Toms, kuru vokālu, taustiņinstrumentu un ģitāru, un radošā mijiedarbība ir galvenais dzinējspēks.

Autoratīvais mūzikas žurnāls "NME" grupas daiļradi apraksta šādi: "Klasisks jaukā un skaistā apvienojums. TNAF dziesmās pasīvais melodisms saduras ar agresīvām inovācijām, radot žilbinošus, dvēseli saviļņojošus skaņas efektus."

Kopumā grupai iznākuši trīs albumi, no kuriem pazīstamākie hiti ir "Young Blood", "Punching In A Dream", "Girls Like You", "Hearts Like Ours", "A Stillness", "I Kill Giants", "Higher" u.c.

Biļetes uz festivālu pieejamas "Biļešu servisas" tirdzniecības vietās un internetā. Biļetes būs pārdošanā arī koncerta norises vietā Siguldā.