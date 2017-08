"Sunset Festival", kas jau otro gadu norisinās Siguldas pilsdrupu estrādē, papildina otrās dienas mākslinieku rindas ar "Audience Killers" un Kriss Noa(Chris Noah), portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji. Savukārt otrās dienas kulminācija būs jaunzēlandiešu indīroka grupas "The Naked And Famous" uzstāšanās.

Chris Noah, īstajā vārdā – Krists Indrišonoks, savu debiju pieteica 2016. gadā ar dziesmu "Had It All", kas tūlīt guva atsaucību klausītāju vidū un lielākajās Latvijas radio stacijās, iekļaujot dziesmu rotācijā. 2017. gada pavasarī tika izdots debijas EP "What About Tomorrow?", savukārt šovasar Chris aktīvi piedalās lielākajos Latvijas festivālos.

"Audience Killers" ir elektro/sintpopa apvienība no Latvijas. Trio mūzikā jauc pasaules elpu – svaigu, jauneklīgu un rafinētu. Balss, ģitāra, sintezatori un bungas mutuļo cold wave, electro-pop, dance-rock, sintpop virpulī, kas klausītāju iekustina gan ierakstā, gan koncertā.

Līdz šim grupa ir izdevusi vairākus veiksmīgus singlus, bet 2016. gadā "Audience Killers" - debijas albumu "Floating Islands", ko atzinīgi novērtējuši gan mūzikas recenzenti, gan arī dažādu mūzikas balvu žūrijas. Albums "Floating Islands" nominēts Latvijas ierakstu gada balvas "Zelta Mikrofons" kategorijā "Labākais alternatīvās/indie mūzikas ieraksts", "Labākais Latvijas albums", kā arī "Labākais videoklips" ar dziesmu "Sounds Like You". Albums tika nominēts arī "Austras balvai 2016" starp desmit labākajiem pašmāju albumiem.

"Audience Killers" vairākkārtīgi uzstājušies tādos Latvijas festivālos kā "Positivus", "Summer Sound" u.c. "Tallinn Music Week" (Igaunija), "Vilnius Music Week" (Lietuva), "The Great Escape" (Anglija), "Reeperbahn" (Vācija) u.c.

Nupat grupa laidusi klajā savu jaunāko veikumu "Say The Word".

Biļetes uz festivālu vēl pieejamas "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā.

Vairāk informācijas par festivālu var lasīt šeit.