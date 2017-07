Kā ziņots iepriekš, pirmās dienas, proti, 31. jūlija kulminācija būs britu dziedātājas Džesijas Veiras uzstāšanās. Savukārt 9. augustā tie būs jaunzēlandieši "The Naked And Famous", bet 15. augustā - britu trio "The xx".

"Rīgas modes" paši par sevi saka: "Kaut kur starp daudzstāvu blokmājām un pusaudžu problēmām deviņdesmitajos nāca vēlme izteikt sevi mūzikā. Pēc vairākiem gadiem viņi atrada cits citu, pieslēdza mikrofonus, pastiprinātājus un "Rīgas Modes" bija dzimušas."Grupā "Rīgas modes" spēlē Kalvis Bormanis (vokāls), Reinis Papulis (ģitāra), Anete Stuce (taustiņinstrumenti), Andris Apīnis (bass) un Mārcis Bormanis (bungas).

Aizvadītā gada pavasarī pie klausītājiem nonāca grupas otrais albums "Fantastiski". Tajā apkopotas 11 dziesmas par pusaudžu problēmām un cīņu ar kaitīgajiem ieradumiem. Populārākās grupas dziesmas karjeras laikā ir "Rīgas modes", "Boifrendi" un "Es nesaprotu".

Savukārt "Franco Franco" ir viena no spilgtākajām un aktīvākajām indīpopa apvienībām Latvijā. Tās 2016.gada izskaņā izdotais mazalbums "Moon + Light" ieguvis mūzikas kritiķu atzinību un nominēts "Zelta Mikrofons" balvai kā labākais alternatīvās vai indie pop mūzikas ieraksts. Grupā darbojas četri mūziķi: Elizabete Vētra, Kristīne Vaksa, Mārtiņš Spuris un Reinis Kārkliņš.

"Franco Franco" pārsteidz ar izcili juteklisku un spēcīgu dziedājumu, kā arī kinematogrāfisku skaņas lidojumu. Grupas enerģiskās dzīvās uzstāšanās padara "Franco Franco" par apvienību, kas jāredz ikvienam melomānam.

Šī gada sākumā "Franco Franco" ar labiem rezultātiem startēja Eirovīzijas nacionālās atlases konkursā "Supernova 2017", iekļūstot pusfinālā ar dziesmu "Up", kā arī martā iesildīja britu mākslinieka Toma Odela uzstāšanos koncertzālē "Palladium".

Biļetes uz festivālu vēl pieejamas "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā.