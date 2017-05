'Sunset Festival' programmu papildina Džesija Veira un 'The Naked and Famous'

Tāpat iepriekš ziņots, ka 15. augustā festivāla programmā uzstāsies elektroniskā indīroka trio "The xx".

Džesijas Veiras vokālu plašāka publika iepazina 2012. gadā, kad iznāca mākslinieces debijas albums "Devotion", sasniedzot britu mūzikas topa 5. vietu. Kā recenzijā rakstījuši BBC žurnālisti, "Devotion" ir "izsmalcināts, dvēselisks popmūzikas ieraksts".

"Pitcfork Media" iekļāva albumu desmitgades labāko ierakstu simtniekā. Tāpat "Devotion" saņēma nomināciju prestižajai "Mercury" balvai.

Arī otrs albums "Tough Love" (2014) iekļuva britu topa pirmajā desmitniekā. "The Guardian" kritiķi augstu novērtēja albumu, nosaucot to par "juteklisku un intriģējošu, līdz augstākai raudzei attīrītu eleganci".

Džesijas Veiras slavenākie hiti ir "Wildest Moments", "Say You Love Me" (sarakstīta kopā ar Edu Šīranu), "Running", "Pieces", "If You're Never Gonna Move", "Tough Love", "You & I (Forever)", "Champagne Kisses" un citi.

Grupa "The Naked and Famous" (TNAF) tiek uzskatīta par Jaunzēlandes muzikālo sensāciju. Ar debijas albumu "Passive Me, Agressive You" (2011) grupa guva ievērojamus panākumus un drīz vien lika par sevi manīt ārpus dzimtenes un Austrālijas muzikālajām robežām.

Foto: Samantha West

Aizraujoša popmūzika ar indī, 80. gadu postpanka un elektrorokas iezīmēm kļuvusi par šī kvinteta vizītkarti. Grupas galvenais dzinējspēks ir dziedātājas-taustiņinstrumentālistes Alisas Zailitas (Alisa Zayalith) un dziedātāja-ģitāristaToma Pauersa (Thom Powers) radošā mijiedarbība.

"Klasisks jaukā un skaistā apvienojums. TNAF dziesmās pasīvais melodisms saduras ar agresīvām inovācijām, radot žilbinošus, dvēseli saviļņojošus skaņas efektus," par grupas jaunradi rakstījis ietekmīgais mūzikas žurnāls NME.

Grupa izdevusi trīs albumus, no kuriem pazīstamākie hiti ir "Young Blood", "Punching In A Dream", "Girls Like You", "Hearts Like Ours", "A Stillness", "I Kill Giants", "Higher".

Biļetes iegādājamas visā "Biļešu serviss" tīklā un internetā.