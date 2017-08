Šī gada " Sunset Festival " trešo un pēdējo dienu papildina grupas "My Radiant You" un "Bandmaster", kuras Siguldas pilsdrupu estrādē 15. augustā uzstāsies pirms Mančestras trio "The xx", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Apvienība "My Radiant You" tika izveidota 2011. gada rudenī Amsterdamā, kad kopīgi darboties nolēma izdot latviešu dziedātājs un producents Janis Driksna un holandiešu producents un ierakstu inženieris Renē de Frīss (Rene de Vries).

Pēc vairāku gadu prombūtnes un singlu izdošanas grupa atgriezās uz Latvijas skatuves, lai 2016. gada aprīlī nāktu klajā ar savu debijas albumu "The City of Love" (toreiz vēl kā "MyRadiantU"), kas ticis nominēts Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta Mikrofons 2017" kategorijā "Labākais pop mūzikas albums".`

Savukārt "Bandmaster" ir elektroniskās mūzikas grupa, ko veido producents un dīdžejs Rudd, hiphopa māksliniece VIŅA (Zelma Jēgere) un Andis Ansons. Kopš 2014. gada "Bandmaster" ir izdevuši vairākus singlus, divus no tiem sadarbībā ar "Dirty Deal Audio". "Us" atskaņots autoritatīvajā Losandželosas radiostacijā KRCW, kā arī Igaunijas "Raadio 2". Savukārt dziesma "Get Live" tika ierakstīta ar leģendārās hiphopa grupas "Jurassic 5" dalībnieku Akil the MC. Singla video, ko veidoja Adriāna Roze, uzvarēja nominācijā "Labākais mūzikas un dejas videoklips" Čīles "Bestias Danzantes Festival de Cine de Danza", kā arī tika nominēts citos starptautiskos filmu festivālos un "Zelta mikrofonam".

"Bandmaster" ir pārstāvējuši Latviju divos starptautiskos mūzikas gadatirgos - "Eurosonic Noorderslaag 2017" un "Budapest Showcase Hub 2016". Un nupat, 21.jūlijā grupa laida klajā savu pirmo minialbumu ar nosaukumu "Stay Awake", bet pirms tam viesojās "Europavox" festival Francijā, kur, kā grupas dalībniece Zelma Jēgere apgalvo, dziesma "She Will" ieguva vajadzīgo skanējumu, lai gan skaņdarbs ir viens no pirmajiem, kas radīti.

Biļetes vēl ir pieejamas "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā, kā arī pirms pasākuma biļešu kasē.