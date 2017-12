Zvaigznes dienā, 6. janvārī, pulksten 16.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā būs koncerts "Mūzika Viņam", kurā uzstāsies kvintets "The Sparkling 5" un ērģelniece Ilze Reine, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Mūziķi ir izveidojuši jaunu koncertprogrammu" Mūzika Viņam", kurā, līdzīgi trīs Austrumu gudrajiem, mūziķi godinās Dievu, atskaņojot skaņdarbus, kas komponēti Tam Kungam.

Savijoties ērģeļu stabuļu un pūšaminstrumentu spožajam skanējumam, koncertā skanēs Georga Frīdriha Hendeļa koris "Aleluja" no oratorijas "Mesija", Andra Vecumnieka "Ave Maria", "Kyrie eleison" no Kaspara Zemīša Mesas, kā arī Aivara Kalēja "Dievs augstais, Tevi slavējam".

Kvinteta "The Sparkling 5" priekšnesumā klausītāji dzirdēs Andreja Jurjāna "Lūgšanu" no kantātes "Tēvijai", Billija Prestona un B. Fišera "Tu esi tik skaists", kā arī R. Lovlanda "Tu cel mani augšup". Īpašs notikums koncertā būs kvinteta dalībnieces Arnitas Akmentiņas jaundarba pirmatskaņojums – kompozīcija, kas ir veidota kā parafrāze par Johana Sebastiana Baha Prelūdijas un fūgas c moll tēmu motīviem. Savukārt ērģelnieces Ilzes Reines sniegumā skanēs Baha korāļprelūdija "Gods lai ir Dievam augstībā" un Aivara Kalēja tokāta par korāli "Dievs augstais, Tevi slavējam".

Koncerta programmā iekļautas arī tautā iemīļoto Ziemassvētku dziesmu aranžijas.

Koncertā piedalās kvintets "The Sparkling 5" jeb "Dzirkstošais piecinieks": Baiba Santa Vanaga (alta saksofons), Arnita Akmentiņa (baritona saksofons), Aivars Osītis (trompete) un Lauris Zvejnieks (trombons), Normunds Everts (sitamie instrumenti, perkusijas), kā arī ērģelniece Ilze Reine.

Ieeja koncertā bez maksas.