2008. gadā mūzikas izdevniecība "Platforma Records" Kannās, mūzikas gadatirgū "Midem" veica sarunas ar britu producentu Čarlzu Fosketu par latviešu mūziķa Dona pirmā starptautiskā albuma producēšanu un izdošanu. Pieredzējušais producents, kurš strādājis ar tādām zvaigznēm kā Ringo Stārs un Pols Makartnijs, jaunajam dziedātājam prognozēja lielu nākotni. Dons pārvācās uz Londonu, tika pieņemts jauns, starptautiskai auditorijai labskanīgāks pseidonīms Art Green un ierakstīts albums, kas palika neizdots.

"Nav jau slikti būt ambiciozam un izvirzīt kaut kādus mērķus, mēģināt iet uz tiem. Tas bija laiks, kad Detlefs ierakstījās Anglijā. Viņš bija zem "MicRec". Es arī ierakstījos Anglijā un biju zem "Platforma Records". Tā, manuprāt, vairāk bija cīņa starp Latvijas ierakstu kompānijām, kurš tad būs pirmais, kurš uztaisīs gabalu, kas aiziet uz Rietumiem. Pieļauju, ka Rimants Liepiņs ar Guntaru Raču sacentās kaut kādās savās ambīcijās. Pa vidu trāpījos es, kurš neatlaidīgi visu laiku brauca uz ierakstu kompāniju un prasīja – nu, ko darām?" stāsta dziedātājs.

Tomēr Dons neuzskata, ka būtu ticis "uzmests". "Jebkurš šāds ieraksts ir laba sava veida pieredze, paņem kaut kādas idejas nākotnei," saka dziedātājs. Viņš nevēlas skatīties pagātnē, bet uz doties uz priekšu un darīt tālāk savas lietas.

Galvenā mācība, ko viņš guvis no šīs pieredzes, ir, ka nav vajadzīgs slavens ārvalstu producents, lai gūtu starptautiskus panākumus.

"Ideja par to, ka nāks kāds lielais un palīdzēs, un viņš būs tas, kurš uztaisīs to superstāru ASV vai Anglijā… Šobrīd varu teikt, ka svarīgākais ir dziesma, materiāls, ko uztaisa. Un tam nav vajadzīgs producents, kurš ir strādājis ar "Bītliem". Protams, tas, iespējams, nāktu par labu kaut kādos aspektos, bet tas nav pats būtiskākais. Var tepat Latvijā studijā uztaisīt dziesmu un tad "izšaut" internetā, reklamēt to noteiktam cilvēku lokam. Tas nav neiespējami, un nevajag ne braukt uz Londonu, ne Ameriku. To var izdarīt no šejienes caur internetu," sarunā ar Jāni Domburu klāsta dziedātājs.

Dons, kura starptautiskajai karjerai bija izvēlēts pseidonīms Art Green, atzīst, ka toreiz tas bija mākslīgi konstruēts tēls. Viņam šis vārds nav paticis. "Tā bija Čarlza ideja. Es nejutos ar šo vārdu labi. Art Singer savukārt bija saīsinājums no mana īstā vārda – Artūrs Šingirejs. To es pats izdomāju," atceras dziedātājs.

Par to kāpēc tomēr Lielbritānijā ierakstītais albums netika izdots, Dons saka, ka visdrīzāk Latvijas izdevējam "Platforma Records" bija savs darījums ar "vēl kaut kādiem investoriem". "Tajā es vairāk neiesaistījos," saka dziedātājs.

Savukārt doties uz ASV bija Dona paša iniciatīva. Viņš gribējis aizbraukt un paskatīties, kas un kā tur notiek. Losandželosā viņš nodzīvojis trīs mēnešus. Dziedātājs saka – tas bijis foršs laiks, kad sapņot un iedvesmoties, tomēr taustāmu rezultātu ieraksta formātā tas nav nesis. Tomēr arī ASV gūtā pieredze devusi mācību – darīt savas lietas, neapstāties un turpināt rakstīt dziesmas.

