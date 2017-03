Jau ziņots, ka viens no lielākajiem pilsētvides mūzikas industrijas pavasara pasākumiem Baltijā norisināsies jau devīto reizi, no 27. marta līdz 2. aprīlim.

Šogad "Positivus" un "I Love You Records" programmā varēs iepazīties ar deviņām jauno mākslinieku grupām. To starpā indie pop grupa "Less Acrobats" (Izraēla), alternatīvā mūzikas žanra pārtāvis Miks Pedaja (Mick Pedaja, Igaunija), alternatīvā indie pop mūzikas pārstāve Astrida Svona (Astrid Swan, Somija), indie rock grupa "Bad Pop" (Kanāda), alternatīvā rock pop grupu "Go Away Bird" (Igaunija), kā arī latviešu grupas – "Židrūns" un "Dagamba".

Festivāla programmā šogad tiks pārstāvēti 237 dažādi mākslinieki no 33 pasaules valstīm. "Tallinn Music Week" organizē īpašu programmu gandrīz katram mūzikas žanram, kas izveidota no mākslinieku pieteikumiem un vietējo komandas ekspertu viedokļiem. Savā devītajā pastāvēšanas gadā, "Tallinn Music Week" saņēma rekordlielu 1470 mākslinieku pieteikumu skaitu no visas pasaules.

Papildus koncertiem galvaspilsētas svarīgākajās vietās TMW laikā notiks mūzikas nozares konference, pilsētas skatuves koncerti, sarunu sērija "TMW Talks", restorānu festivāls "TMW Tastes", īpaša programma "TMW Arts", dizaina tirgus, mūzikas darbnīcas jauniešiem, pilsētvides aktivitātes un iespēja redzēt vienviet labākās filmas, kas speciāli atlasītas TMW programmai.