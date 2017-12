2018. gada 5. jūnijā Tallinā, Piritas klostera drupās ar vienīgo šovu Baltijā koncertēs grupas "Slipknot" vokālista Korija Teilora grupa "Stone Sour", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Korijs Teilors kopā ar Džoelu Ekmanu grupu "Stone Sour" nodibināja 1992. gadā. Tās nosaukums radies no alkoholiskā dzēriena, ko gatavo no viskija un apelsīnu sulas.

Grupa spēlēja piecus gadus līdz 1997. gadā izjuka, taču jau 2000. gadā tā atkal apvienojās un kopš 2006. gada tās sastāvā ir Korijs Teilors (vokāls, ģitāra), Džošs Rends (ģitāra) un Rojs Maigora (bungas). Ilggadējais grupas biedrs Džoels Ekmans (bungas, perkusijas), Šons Ekonomaki (basģitāra) un Džims Rūts (ģitāra) grupu atstāja 2006., 2011. un attiecīgi 2014. gadā.

Līdz šodienai "Stone Sour" ir izdevusi sešus studijas állbumus "Stone Sour"(2002), "Come What(ever) May" (2006), "Audio Secrecy" (2010), "House Of Gold And Bones - Part 1" (2012), "House Of Gold And Bones - Part 2" (2013) un "Hydrograd" (2017). Grupa ir arī izdevusi digitālo dzīvās mūzikas albumu "Live in Moscow" (2017). Jaunākais albums tikai izdots šī gada jūnijā un tajā pirmo reizi piedalās ģitārists Kristians Martuci un basģitārists Džonijs Čo, kuri abi grupai pievienojās 2014. gadā.

"Stone Sour" ir saņēmusi divas "Grammy" balvu nominācijas, bet viens tās albums ir ieguvis zelta statusu. Grupa ir pārdevusi vairāk nekā 2,1 miljonus albumus.

Biļetes uz "Stone Sour" koncertu ir pieejamas visā "Biļešu servisa" kasēs un internetā.