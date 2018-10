Koncerts notiks "Bon Jovi" pasaules turnejā "This House Is Not For Sale", kas seko grupas veiksmīgajai koncertu sērijai ASV un "Bon Jovi" uzņemšanai Rokenrola slavas zālē.

"Milzu koncerti, kad desmitiem tūkstoši cilvēku kļūst par vienotu veselumu, – tas ir tieši tas, ko mēs labi pieprotam," saka grupas solists Džons Bon Džovi. Kopš grupas pēdējās vizītes Eiropā pagājuši pieci gadi. "Bon Jovi" 2013. gada pasaules turneja "Because We Can" ar nopelnītajiem 205,2 miljoniem ASV dolāru ierindojās komerciāli visienesīgāko koncertturneju topa pirmajā vietā.

Grupas sastāvā spēlē trīs mūziķi no tās dibinātājiem un sākotnējā sastāva – solists Džons Bon Džovi (Jon Bon Jovi), taustiņinstrumentālists Deivids Braiens (David Bryan) un bundzinieks Tiko Toress (Tico Torres), kā arī dziesmu līdzautors un līdzproducents Džons Šenkss (John Shanks), basģitārists Hjū Makdonalds (Hugh McDonald), un multiinstrumentālists Everets Bredlijs (Everett Bradley) un grieķu–kanādiešu izcelsmes ģitārists Fils Teofils Ksenidis (Phil Theofilos Xenidis) jeb Phil X.

Jaunās koncertturnejas programmā uzsvars likts uz kompozīcijām, kas palīdzējušas "Bon Jovi" sasniegt rokmūzikas Olimpa virsotnes un pārdot vairāk nekā 130 miljonus albumu eksemplāru visā pasaulē. Mūziķu kontā ir ap simt kompozīciju un Tallinā izskanēs grupas vispopulārākie hiti, toskait "You Give Love A Bad Name", "It's My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine", "Who Says You Can't Go Home", "Keep the Faith", "Always", "Have A Nice Day", "Livin' On A Prayer" un daudzi citi.

Biļešu pārdošana uz "Bon Jovi" koncertu sāksies 2. novembrī pulksten 10.00 vienlaikus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Tās būs nopērkamas "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā.