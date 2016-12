Ietekmīgais ārzemju medijs "The Guardian" publiskojis jūsmas pilnu atsauksmi par latviešu pianista Reiņa Zariņa koncertu Sv. Georga baznīcā Lielbritānijas pilsētā Bristolē, kurā mūziķis spēlējis franču komponista Olivjē Mesiāna lieldarbu "20 skatieni uz Kristus bērnu", kas drīzumā izskanēs arī Latvijā.

"Pianisti, kuri ir spējīgi pilnvērtīgi izpildīt Olivjē Mesiāna meistardarbu, ir maz un sastopami reti. Ar savu priekšnesumu latvietis Reinis Zariņš ir pierādījis, ka ir viens no viņiem," raksta "The Guardian" mūzikas kritiķis Raiens Evanss. "Tas, kā viņš aptver mūzikas monumentalitāti un intimitāti, ir apbrīnojami. Pasniedzot divdesmit daļās sadalīto ciklu vienā elpas vilcienā, turklāt spēlēdams pēc atmiņas, viņš aizrauj klausītāja uzmanību – divas stundas paskrien garām, pārkāpjot laika robežu, bet vienlaikus – liekot laikam stāvēt uz vietas," piešķirot latviešu mūziķa koncertam piecas no piecām zvaigznēm, vēsta ārzemju žurnālists.

Mesiāna meistardarbu "20 skatieni uz Kristus bērnu" Reiņa Zariņa klavierspēlē latviešu klausītājiem būs iespēja dzirdēt 22. decembrī plkst. 19.30 – Dzintaru koncertzāles Ziemassvētku festivāla programmā.

"20 skatieni uz Kristus bērnu" – apmēram divu stundu garais un reti atskaņotais opuss – ir viena no 20. gadsimta klaviermūzikas virsotnēm. Apjomīgais cikls klavierēm ir kontemplācija par dažādiem jaundzimušā Kristus bērna stāvokļiem. Mesiāns poētiskās un sakrālās ainavās ar teju džezīgu pieskaņu iedzīvinājis harmoniski greznu reliģisko tēlu pieredzi, piemēram, "Caur Viņu viss radīts", "Pārdomas par krustu", "Kristus bērna skūpsts", "Pārdomas par Jaunavu". Ciklu caurvij četri vadmotīvi – Dieva tēma, mistiskās mīlestības tēma, akordu tēma, zvaigznes un krusta tēma.

Ērģelnieks, mūzikas teorētiķis, pedagogs un mistiķis Olivjē Mesiāns (1908 – 1992) uzskatāms par vienu no izcilākajiem 20. gadsimta komponistiem un mūzikas domātājiem.

Reinis Zariņš ir viens no Latvijas atzītākajiem pianistiem. Divkārtējs Latvijas Lielās Mūzikas balvas ieguvējs, 11 starptautisku konkursu laureāts un daudzu prestižu starptautisku festivālu dalībnieks.