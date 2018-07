26. jūlijā atpūtas un sarīkojumu vietā "Brick Bar" uzstāsies trīs latviešu grupas – "The Bad Tones", "Ezeri" un "The Coco'nuts", portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

Visus trīs ansambļus vieno saikne ar rokmūziku – "The Bad Tones" raksturo psihedēliskā roka un indī elementi, "Ezeri" ietekmējušies no džeza un elektroniskās mūzikas, bet "The Coco'nuts" – blūza un rokenrola. Tāpat visas trīs grupas guvušas kritiķu atzinību gan par izdotajiem ierakstiem, gan enerģisku sniegumu koncertos.

"Ezeriem" un "The Bad Tones" šis būs vienīgais koncerts Rīgā vasaras sezonā. Koncerta norises vietu – "Brick bar" – Rīgas pirmās starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles ietvaros iekopis mākslinieks Andris Eglītis sadarbībā ar Mārtiņu Mielavu. "Brick bar" atrodas Rīgā, Ganību dambī 30.

Biļetes uz koncertu iepriekšpārdošanā pieejamas vietnē "ekase.lv" par 6 eiro. Koncerta norises vietā tās būs iespējams iegādāties par 7 eiro.