Īru rokgrupa "The Cranberries" trešdien paziņoja, ka tā izlaidīs jaunu albumu, neraugoties uz grupas solistes Doloresas O'Riordanas negaidīto nāvi janvārī.

Atlikušie trīs grupas dalībnieki sacīja, ka O'Riordana jau bija ierakstījusi vokālus jaunam albumam, kuru grupa tagad cer pabeigt un izlaist 2019. gada sākumā.

"The Cranberries" paziņoja, ka tā arī plāno šogad atkārtoti izlaist debijas albumu "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?", tā svinot šī albuma 25 gadu jubileju. Šī 1993. gadā iznākušā ļoti veiksmīgā albuma atkārtotā izlaišana bija aizkavējusies pēc O'Riordanas nāves.

"Pēc ilgas apspriešanās mēs esam nolēmuši pabeigt iesākto," grupa rakstīja sociālajā tīklā "Facebook".

"Mēs domājām par to un izlēmām, ka mēs to sākām kā grupa kopā ar Doloresu, tāpēc mums vajadzētu to turpināt un pabeigt."

Atkārtoti izlaistais 1993 .gada albums būs pārstrādāts un ietvers iepriekš nepublicētu materiālu.

Līdz šim jaunākais "The Cranberries" albums ar jaunām dziesmām bija "Roses", kas iznāca 2012. gadā – vairāk nekā 10 gadus pēc iepriekšējā albuma.

O'Riordana tika atrasta mirusi 15. janvārī kādā Londonas viesnīcā. Pilnīga viņas nāves izmeklēšana ir paredzēta 3. aprīlī, tomēr varas iestādes neuzskata viņas nāvi par aizdomīgu. Doloresa O'Riordana bija 46 gadus veca.

"The Cranberries" guva lielus starptautiskus panākumus 90. gadu sākumā un vidū. Grupas pazīstamāko hitu vidū ir tādas kompozīcijas kā "Linger", "Dreams" un "Zombie".