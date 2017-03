Īru rokgrupa "The Cranberries" paziņojusi, ka par godu grupas 25. gadadienai izdos albumu, kurā būs gan jaunas dziesmas, gan jau pazīstami grupas skaņdarbi akustiskajās versijās.

Pirms pieciem gadiem grupa paziņoja par to, ka ieturēs pauzi savā darbībā.

Albums "Something Else" ("Kaut kas cits") būs veltījums 1989.gadā izveidotās grupas debijas albumam "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", kas iznāca 1993. gadā. Tajā ietvertas grupas leģendāro dziesmu akustiskās un orķestra izpildījuma versijas.

Albumā būs trīs dziesmas – "The Glory", "Rupture" un "Why", kā arī jau pazīstami hiti "Zombie" un "Ode To My Family".

"Something Else" digitālā un kompaktdiska formātā būs pieejams no 28. aprīļa. Pašlaik tas ir pieejams iepriekšpasūtīšanā un straumēšanas vietnēs "iTunes", "Amazon", "Google Play" un "Spotify".

"The Cranberries" 17. maijā Belfāstā sāks Lielbritānijas un Īrijas koncertturneju, kas 28. maijā noslēgsies Mančestrā.

Rokgrupa "The Cranberries", kuras soliste ir Doloresa O'Riordana, bija viena no 90. gadu lielākajām mūzikas zvaigznēm. Grupa izjuka 2003. gadā, bet 2009. gadā no jauna apvienojās. Visā pasaulē pārdoti aptuveni 40 miljoni "The Cranberries" ierakstu.

Grupas iepriekšējais studijas albums "Roses" iznāca 2012. gadā.