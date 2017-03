Amerikāņu folkroka zvaigzne – grupa "The Lumineers" un britu alternatīvā roka pārstāvji "Maximo Park" būs starp mūziķiem, kuri uzstāsies šī gada "Positivus" festivālā, kas norisināsies jau vienpadsmito reizi no 14. līdz 16. jūlijam, portālu "Delfi" informē "Positivus Music" pārstāvji.

Kā raksta festivāla rīkotāji, "The Lumineers" singls "Ho Hey" satricināja pasaules mūzikas topus, nekavējoties pēc izdošanas nonākot to augšgalā un padarot folkroku par vienu no iemīļotākajiem žanriem miljoniem klausītāju. Kopš tā laika "The Lumineers" ir izdevusi divus albumus, kas pabijuši mūzikas topu pirmajās vietās, tikuši nominēti "Grammy", "Billboard" un "Americana Music Honours&Awards" balvām, nospēlējuši simtiem koncertu klubos un pārpildītās arēnās, vienlaikus kļūstot par iedvesmas avotu citiem mūziķiem. "The Lumineers" uzstāsies svētdien, 16. jūlijā uz festivāla galvenās "Lattelecom" skatuves.

Britu alternatīvā roka apvienība "Maximo Park" uz skatuves ir jau kopš tūkstošgades sākuma, nemainīgi saglabājot savu enerģisko un dinamisko skanējumu, mežonīgumu un arī romantisko pusi. Jau viņu debijas albums tika nominēts prestižajai "Mercury" balvai, un, kā uzsver festivāla rīkotāji, šo kvalitāti "Maximo Park" nav zaudējuši arī šodien, pēc sešu albumu izdošanas. Aprīlī klajā nāks viņu jaunākais ieraksts – albums "Risk to Exist". Rokmūzikas meistari pēdējo gadu ierakstos sākuši koķetēt arī ar elektroniku, tā radot mūsdienīgu un aizraujošu mūziku, kas vienlīdz tuva gan zvērinātiem roka piekritējiem, gan indie cienītājiem un elektroniskās skaņas adeptiem. "Maximo Park" uzstāšanos piedzīvosim piektdien, 14. jūlijā uz festivāla galvenās "Lattelecom" skatuves.

Biļetes uz 11. Positivus festivālu var iegādāties www.positivusfestival.com, "Biļešu servisa" tīklā un "Nordea" bankomātos.