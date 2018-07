Uz festivāla galvenās – "Main Stage" – skatuves 21. jūlijā uzstājās arī Mesa, "The Barr Brothers" un projekts "ImKa. Shipsea. Nepāriet." Savukārt, uz "Other Stage" – ansis, "The Mary Jane", "Singapūras satīns", Džeremijs Lūps, Youngr, Bondax, Breach un Makree.

21. jūlijā teksta tiešraidi no Salacgrīvas veidoja: žurnālistes Nora Rieksta, Paula Emmija Irbena, sociālo tīklu satura redaktori Andra Čudare un Edgars Bāliņš, fotogrāfi – Kārlis Dambrāns un Madara Ermansone, operators – Miks Siliņš.

'Positivus 2018' – otrā diena

Andra Čudare: Dejas un ļembasts atkal griezīsies līdz rīta gaismai un vēl ilgāk, jo šodien pie DJ pults sēdīsies arī vieni no labākajiem pašmāju ballīšu meistariem - DJ Artis Dvarionas un pats Little Freddy! Other Stage reibinās britu elektroniskās mūzikas duets Bondax, bet uz Piena svētku skatuves spēlēs duets, kas kvēli fano par sintezatoriem. Vizuāli karstu priekšnesumu sniegs arī Duo Jacques. Delfi.lv teksta tiešraide šodien ar to arī noslēdzas, tiekamies atkal rīt!

Edgars Bāliņš: #DzirdētsPositivus "Tad tu vem, vai tu šķaudi? Abus kopā nevar."

Edgars Bāliņš: Jūtams, ka daudzi atbraukuši tieši šovakar un tieši uz “The Prodigy”. Pie Main stage vietu nav un šķiet, ka ieradušies pilnīgi visi, kas varēja.

Edgars Bāliņš: Kā piektā izskan daudzu fanu favorītdziesma “Firestarter”. Skatuve nepārtraukti zibsnī un aculiecinieki vēsta, ka pirmajās divdesmit rindās valda ārprātīga ballīte, iespējams, lielākā festivāla vēsturē.

Edgars Bāliņš: Kā jau tas bija gaidāms, The Prodigy lutina ar iespaidīgu gaismu šovu. Solists pēc pirmās dziesmas vairākkārt sveic valsti, kurā ieradies. Izskan jautājums: “Is this f**king Latvia or f**cking what?” Enerģija plūst pāri malām.

Andra Čudare: Dziesmās dzirdams īsts kiš-miš ar rozīnēm - Balkānu tautas mūzika, džezs, latīņamerikāņu un kubiešu ritmi. Bet grupas nosaukums ir par godu Latvijas Kultūras akadēmijas pārvaldniecei Regīnai, kas studiju gados puišus negribējusi laist ēkā. "Uzdziedam The Prodigy pretī riktīgu šlāgeri!" viņi sauc.

paulairb: Grupa "The Prodigy" savu uzstāšanos ir sākusi dažas minūtes iepriekš.

Andra Čudare: Bieži vien grupa "Regīna" koncertos īpaši uzcērtas un uzstājas kleitās, dzīvnieku kostīmos, treniņtērpos, kā arī līmē ūsas, plēš kreklus, skūpstās un vārtās pa zemi. Šoreiz viņi ļauj pamielot acis, lūkojoties uz kailiem torsiem un ziedu vainadziņiem, kas festivālā visiem iet pie sirds.

paulairb: Grupa “Regīna” savus klausītājus priecē ar Raimonda Paula, Beastie Boys un citu iecienītu mākslinieku dziesmām.

Andra Čudare: Vai, vai, vai, uz "Piena svētki" skatuves rībina grupa "Regīna"! Pirms vairāk nekā 15 gadiem, studējot kopā Latvijas Kultūras akadēmijā, topošie režisori un aktieri apvienojās muzikālā piedzīvojumā. Ekstravagantā apvienība sevi raksturojusi kā "vokāli instrumentālu apvienību, aktieru-profesionāļu, bet mūziķu-diletantu kopumu".

Andra Čudare: Atpazīstamību Youngr guva pateicoties 2016. gadā publicētam video kurā viņš publikas priekšā veido remiksu The Temper Trap dziesmai "Sweet Disposition". Šajā video Youngr spēlē dažādus sitaminstrumentus, sintezatoru un arī aktīvi dejo kopā ar publiku. Jau pirmajās divās nedēļās to noklausījās vairāk nekā 15 miljonus reižu. Tagad to dzirdam arī Positivus.

Edgars Bāliņš: Ļaužu pūļi no telšu pilsētiņas steidzas uz The Prodigy koncertu.

paulairb: Skriešus dodies uz “Party with Cherry” skatuvi, kur Radio SWH Rock un Radio SWH ētera personība Artis Dvarionas skandē populārākos hitus! Trakulīgām dejām nododas gan jauni, gan veci.

Andra Čudare: Šobrīd skan Gorillaz "Feel Good Inc." "cover", kur dzirdam arī Maikla Džeksona "Billie Jean" taktis. Youngr pieprot uzmundrināt dejotājus.

paulairb: Ja vēlies dzirdēt psihedēlisko roku latviešu izpildījumā, dodies uz “Art and Nature stage”, kur pulksten 23.15 uzstāsies grupa “Spāres”.

Andra Čudare: Izklausās, ka uz skatuves ir vismaz desmit cilvēki, bet, nē, viņš tur ir viens! Pirmos dziesmu remiksus Youngr filmēja ar telefonu, ko ar skoču piestiprināja pie sienas. Augšupielādējot šos video YouTube, viņš ir ieguvis prāvu fanu pulciņu. Daļa no viņiem noteikti ir arī Salacgrīvā.

paulairb: Šogad izdotā Youngr debijas dziesmu izlase “This Is Not An Album” ar hitu “Out Of My System” Spotify pārsniegusi vairāk kā 50 miljonu klausījumu skaitu.

Andra Čudare: "Mēs šovakar kopā lieliski pavadīsim laiku!" sola mūziķis Dario Darnells, kurš uz skatuves ir pazīstams kā Youngr. Bērnībā viņam paredzēja pasakainu basketbolista karjeru, bet 13 gadu vecumā, kad visi draugi pēkšņi izstīdzējuši izņemot viņu, Dario nopietnāk pievērsās mūzikai. Uz "Other stage" varam pārliecināties par viņa spējām iegriezt jaudīgu priekšnesumu.

Edgars Bāliņš: Pie Dabas skatuves patlaban sēdošais koncerts ar kosmisku atmosfēru. Uzstājas talantīgā Evija Vēbere. Izskan dziesma ar Eduarda Veidenbauma vārdiem un publika bauda patīkamu mieru.

Edgars Bāliņš: Novēlam šai bildei vezumus ar ‘like’!

Andra Čudare: Uz "Piena svētki" skatuves šarmē "Laika Suns". Pirmajā rindā nevis dāmas, bet kungi, kuri nelēkā un dziļdomīgi veras izpildītājos.

Edgars Bāliņš: Izpildītājs Mesa savā koncertā iekļauj politisku noti – dziesmà "Prāta rēbuss", vietā, kur ierakstā skan “manas ambīcijas saruka, kad ievēlējām kaimiņu”, izskan “manas ambīcijas saruka, kad ievēlējām Saskaņu”. Publika sajūsmā.

Andra Čudare: Karstas dejas griež vinila plašu tirdziņa teritorijā. Meklējiet oranžu busiņu, tur ir ballīte!

paulairb: Jau pēc 30 minūtēm uz "Other" skatuves kāps "Youngr", kurš izpilda eklektisku, nedaudz alternatīvas ievirzes popmūziku. Šogad izdotā Youngr debijas dziesmu izlase “This Is Not An Album” ar hitu “Out Of My System” Spotify pārsniegusi vairāk nekā 50 miljonu klausījumu skaitu.

Andra Čudare: Uzzinājām, ka Mesa tehniskajā raiderī lūgts šovakar sagādāt kilogramu pistāciju. Beksteidžā gaidāms varens mielasts.

Andra Čudare: Reperis Gatis Irbe trakulīgā Gacho tēlu nomainījis uz dziļdomīgo vārdu Mesa. Divu gadu laikā tapuši divi albumi, kuros dzirdams Renārs Kaupers, Arstarulsmirus, Intars Busulis, Igo, kā arī grupas "Jumprava" un "Tautumeitas". Tā kā Mura Masa ir iesprūdis Rumānijā, Mesa nokļuvis uz galvenās skatuves.

paulairb: Pārīšiem un citiem, kas vēlas izbaudīt romantisku gaisotni, atgādinām, ka saule šodien rietēs 21.57. Solās būt skaisti

Andra Čudare: Pie "Piena Svētki" skatuves pulcējas mūzikas gardēži, lai klausītos grupu "Polifauna". Pēc tam šeit dzirdēsim "Laika Suns".

Andra Čudare: #DzirdētsFestivālā "Es zinu, ka viņam ir draudzene, bet šovakar man vienalga".

paulairb: Jau pavisam drīz, pulkstens 20.45, uz "Piena svēki" skatuves kāps pašmāju grupa “Polifauna”. Izrādās, ka savu debijas albumu, kas ir izpelnījies sajūsmas pilnas kritiķu atsauksmes, viņi ierakstījuši kādā pamestā Rīgas dzīvoklī. Ja arī tu gribi redzēt šo grupu darbībā, steidzies uz skatuvi “Piena Svētki”. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/peldot-parbaudita-izplatijuma-grupas-polifauna-debijas-albuma-recenzija.d?id=49841031

Edgars Bāliņš: Jeremy Loops ir īsta ‘Positivus’ definīcija! Uz skatuves skan vasarīgi pozitīvas dziesmas - šis tas no regeja, sauja lustīgas ģitārspēles, saksafona partijas un pat mutes ermoņikas! Skatītāji nekautrējas mesties dančos.

paulairb: Vēl vakar Jeremy Loops uzstājās Čehijas festivālā “Colours of Ostrova”. Tur mākslinieks iegriezis kārtīgu ballīti un licis skatītājiem aiz sajūsmas spiegt. Ja arī tu vēlies dzirdēt viņa daiļradi un esi gatavs kārtīgī izlēkāties, steidzies uz “Other stage”. Tur ballīte ir garantēta. https://twitter.com/JeremyLoops/status/1020587524950020097?ref_src=twsrc%5Etfw

Nora Rieksta: Interesējāmies, ko savos raideros ir pieprasījuši vecmeistari no “The Prodigy” un “Nick Cave and The Bad Seeds”. “Positivus Music” pārstāvji saka, ka to nedrīkst atklāt, tomēr apliecina, ka pieredzējušo mūziķu prasību saraksts ir garš un komplicēts.

Edgars Bāliņš: Festivāla apmeklētāji turpina priecēt ar radošiem un pārdomātiem tērpiem.

paulairb: Uz “Other” skatuves šobrīd uzstājas Jeremy Loops. Viņš veiksmīgi spēj apvienot it kā tik atšķirīgos regeja ritmus ar elektronisko un Āfrikas tautas mūzikas elementiem. Šim māksliniekam noteikti izdodas radīt multikulturālas ballītes sajūtu.

Andra Čudare: #DzirdētsFestivālā "Es esmu mežonis, man vakarā divi Tinder deiti!"

Andra Čudare: "Mēs tagad noiesim nost, jūs kliegsiet "atkārtot" un mēs uznāksim vēlreiz!" sauc "Mazais Princis". Starp citu, viņi meklē dejotājas, lai pieteiktos, jāskrien šurp. Viņi piedāvā doties tūrē apkārt pasaulei, protams, simtgades projekta ietvaros. Dāmas uz skatuves uzmet trīs krūšturus. Puiši sola desmito krūšturi mainīt pret vienu ādas vesti.

Edgars Bāliņš: Atceraties Jose Gonzales koncertu pirms gada? Līdzīgu atmosfēru šogad sarīko izcilā apvienība no Kanādas - "The Barr Brothers". Ļoti daudzi šo koncertu izbauda sēdus vai guļus, jo mūzika tam ir ļoti piemērota. Psihedēlisks miers, kas savijas ar modernām blūza skaņām un kripatiņu folka.

paulairb: Kvēlākajiem kino faniem atgādinām, ka "LG Electronics cinema" teltī šobrīd var skatīt 2017. gada filmu "Wonderful Losers". Starp citu, portālā "Idmb" tā ir novērtēta ar astoņām zvaigznēm.

Andra Čudare: "Positivus ir mazie Dziesmu svētki! Un nākamā dziesma ir iespēja vīrietim apputeksnēt sievieti. Paceļ roku tie, kam nav pāra, mēs visu nokārtosim!" Duets "Mazais Princis" uzņemas uzlabot Latvijas demogrāfisko situāciju un sāk spēlēt "Skaista ir jaunība". Klausītāji sadalās pāros un griež valsi.

Andra Čudare: Duets "Mazais Princis" kārtīgi uzcirtušies - balti krekli, ādas vestes un tumšas saulesbrilles. Viņi no sintezatora izvilina jestrus ritmus un no klausītājiem sajūsmas spiedzienus. Izskan A-Eiropa, Musiqq un Dona daiļrade.

paulairb: MIONIA ar dziesmu "You" šogad cīnījās par iespēju aizstāvēt Latvijas godu Eirovīzijā. http://www.delfi.lv/izklaide/supernova/iepazisties-pedejais-septinnieks-kas-cinisies-par-celazimi-uz-eiroviziju.d?id=49749229&page=5

Andra Čudare: Dabas skatuvē skan liega mūzika MIONIA izpildījumā. Kāds pāris starp kokiem iekāruši līdzpaņemto šūpuļtīklu un bauda sniegumu īpaši ērtā pozīcijā.

paulairb: Kamēr vecāki lēkā pie skanīgajiem "The Barr Brothers" ritmiem, mazie izklaidējas Bērnu saliņā jeb Kids Island, kur šobrīd norisinās The Circus School.

Andra Čudare: Bez automašīnas tehniskās pases nekur tālu ar savu dzelzs rumaku netikt. Info teltī ir nogādātas arī atslēgas, vairāki maki, saulesbrilles un ID kartes.

Andra Čudare: Reiz puišiem uzdāvināts sarkanu rožu pušķis. Lūkosim, kā fani viņus pārsteigs pēc šī koncerta. Iespējams labākā dāvana varētu būt tas, ka "Singapūras Satīna" koncertā dejas nerimās un visiem piedziedājumiem sanākušie spēja dziedāt līdzi.

Andra Čudare: "Singapūras Satīns" lutina sanākušos - uz skatuves parādās Ozols!

Andra Čudare: Puiši turpina ar dziesmu "Es nemāku komatus", ko latviešu valodas skolotājām gan jau nākas dzirdēt pirms diktātu un domrakstu rakstīšanas. Starp citu, grupas nosaukums "Singapūras Satīns" radies pateicoties humpalās iegādātam oranžam kreklam ar pūķiem, ko viens no mūziķiem reiz bija uzvilcis uz tikšanos ar pārējiem.

Andra Čudare: Uz "Other stage" uzjoņo grupa "Singapūras Satīns", publika gavilē. Vai zināji, ka pirms koncertiem puiši iesildoties ar grūpijām un citu mūziķu draudzenēm? Iesakām savu mīļoto šovakar rūpīgi pieskatīt!

paulairb: Pirms dodaties uz elektroniskās mūzikas panku “The Prodigy” koncertu šovakar pulksten 23.30, atgādinām par to, kā radās grupas dziesma “Firestarter”. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/vai-launpratiga-dedzinasana-the-prodigy-dziesmas-firestarter-stasts.d?id=50128464

Andra Čudare: Uz galvenās skatuves izskan albuma “Par lietām, kuras tā ar nekad nepāriet” pirmā dziesma "Tā", kuras vārdiem daudzi dungo līdzi: "Esi man tā, lai es jūtu, cik ļoti to vajag tev, tā, lai es tieku, kur labi paliek".

Andra Čudare: Ziedu stīpiņas matos, pērlīšu kroņi un gliteri joprojām ir cieņā. Festivāla apmeklētāji sevi izdaiļojuši arī ar hennas tetovējumiem un uzlīmējamiem kristāliem, kas mirdzinās pat vīriešu bārdās. Dizaina tirdziņā piedāvā jaunu hītu - ausu dekorus ar spalvām.

paulairb: Aprunājāmies ar “Positivus” medpunkta ārstiem. Viņiem sestdien pavisam maz darba – festivāls aizrit mierīgi. Populārākās kaites – noberztas kājas un ērču kodumi. Mediķi atgādina, ka karstā laikā īpaši svarīgi ir lietot pretapdeguma krēmu un dzert ūdeni – pat tad, kad šķiet, ka nemaz negribās padzerties.

Andra Čudare: Uz lielās skatuves iespējams piedzīvot īpašu tikšanos ar Imanta Kalniņa mūziku. Jānis Šipkēvics jeb Shipsea sapulcinājis domubiedrus grupā "Nepāriet", lai pieskartos Ainara Mielava un Imanta Kalniņa kopdarbam, kas tapis 1997. gadā - albumam “Par lietām, kuras tā ar nekad nepāriet”. Skatītāju ir daudz, bet visi slēpjas ēnā un bauda koncertu sēdus.

paulairb: Šis ir jau sestais gads, kad improvizācijas teātris “Artišok” festivāla apmeklētājus priecē ar asprātīgām improvizācijām. Šeit teātra grupas uzstāšanās ieskats. http://www.delfi.lv/video/zinas/izklaide-un-kultura/improvizacijas-teatris-artisok-uzstajas-positivus-festivala.d?id=50233593

Andra Čudare: Daudzi gaidīja šo ēdienu hedlaineri - gaļas bumbas ar brūkleņu mērci.

Andra Čudare: Pludmales sakarsētajās smiltīs vēl var atrast kādu brīvu pleķīti. Ūdens ir silts, vienīgi nedaudz duļķains aļģu dēļ.

Edgars Bāliņš: Deviņdesmito gados dzimusī leģendārā rokgrupa “The Mary Jane” pieskandina festivālu ar enerģiskām ģitāru partijām.

paulairb: Šorīt mediju brokastīs tikāmies ar festivāla rīkotāju un dibinātāju Ģirtu Majoru, kurš priecājās, ka šogad tik vasarīgs laiks ir uz visu nedēļas nogali, ne tikai uz kādu brīdi. “Turpmākajās dienās gaidāma jaudīga programma. Ja piektdienas koncerti vairāk bija piemēroti jauniešiem, tad sestdien un svētdien gaidāmi spēcīgi un atšķirīgi mākslinieki arī vecākām paaudzēm,” teica Majors. Atgādinām, ka uz galvenās – “Main Stage” – skatuves sestdienas vakarā kāps 90. gadu elekroniskās mūzikas panki no grupas “The Prodigy”, bet svētdien festivālu noslēgs dižais austrālietis Niks Keivs un viņa grupa “The Bad Seeds”.

Edgars Bāliņš: Patlaban telšu pilsētiņa atgūstas pēc Roja Rodžera modes skates, bet agri no rīta tur bija pulcējies kaiju bariņš, kas nekautrējās rāpties uz teltīm, apsekot teritoriju un uzcienāties ar atstāto pàrtiku.

Andra Čudare: #DzirdētsFestivālā pie jūras: "Lūdzu, lūdzu, ejam peldēties! Es apsolu netēlot haizivi!" Pieļauju, ka tā ir atsauce uz filmu "Žokļi", kas gan nav skatāma kino teltī. Šobrīd tur rāda "Paradīze 89".

Edgars Bāliņš: Ansis izpilda hitu pēc hita. Uz aktuālo radio hitu “Zemes stunda” pievienojas arī Kristīne Pāže, bet albuma “Balzams” tituldziesmai “Ir pagājis ilgs laiks” publika vienbalsīgi dzied līdzi.

paulairb: http://www.delfi.lv/news/national/politics/positivus-pirma-diena-aizritejusi-bez-starpgadijumiem-un-butiskam-traumam.d?id=50233259

Edgars Bāliņš: Reperis ansis šajā festivālā uzstājas jau otro reizi, šoreiz ar pavisam citu programmu. Pirmajās rindās sanākušie fani dziesmu starplaikos kliedz: “ansi par prezidentu!”

Andra Čudare: Pie telšu pilsētiņas nupat beidzās video blogera Roja Rodžera rīkotā "Nelegālā modes skate". Fani viņam neļauj atvilkt elpu, visi alkst kopā nobildēties.

paulairb: Atgādinām, ka Mura Masa koncerts ir atcelts, līdz ar to festivāla programmā ir izmaiņas. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/atcelts-mura-masa-koncerts-positivus-festivala.d?id=50233309

paulairb: Atgādinām, ka pirmie mākslinieki sāks uzstāties pulksten 15. Šodien uz “Positivus” galvenās – “Main stage” – “Imka. Shipsea. Nepāriet” pulksten 17.30, “The Barr Brothers” – 19.30, Mesa – 21.15 un galvenie sestdienas mākslinieki “The Prodigy” – 23.30. Savukārt ansis uz "Other Stage" uzstāsies pulksten 15.00, "The Mary Jane" – 16.15, Singapūras satīns" – 18.15, Džeremijs Lūps – 20.15, bet Youngr – 22.30

paulairb: Labdien! Sākam teksta tiešraidi no festivāla “Positivus”. Festivāla otrajā dienā aicinām tai sekot līdzi līdz pat šīs dienas galvenā mākslinieka – “The Prodigy” koncertam.